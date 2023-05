I així es veuran els nous bancs de la Plaça del Camp

Poc a poc, els nous bancs de la Plaça del Camp van prenent forma. Si avui al matí arribaven les primeres unitats de formigó, aquesta tarda ja es pot veure alguns d'acabats, ja que per millorar el confort de 15 dels bancs de formigó, s'hi col·locaran uns elements auxiliars de fusta i acer que disposen de banqueta i respatller.L'Ajuntament va sol·licitar tres pressupostos a tres empreses i una vegada vistes les ofertes, les qualitats i característiques dels elements pressupostats, es considerà que l'oferta econòmicament més avantatjosa era la presentada per, una empresa de Vitòria, per un import de 17.227,98 € (IVA inclòs).