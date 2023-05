La Coral Estel de Sant Jordi canta a la Festa de Primavera del Casal Cívic

Leo Manau, presentant una cançó del programa De cine Foto: Lluís Closa

Pep Vila, presentant una cançó del programa De cine Foto: Lluís Closa

va cantar de nou a la Festa de Primavera que organitza cada any el Casal Cívic i on hi participen les diferents entitat i tallers que s’organitzen al mateix casal. En el cas de la nostra entitat, la coral Estel de Sant Jordi, hi va participar amb l’estrena d’un nou programa de cançons treballades en el sí de les bandes sonores de pel·lícula., és la creació d’un programa nou que compta amb un repertori de cançons diferents que formen part de diverses, que d’alguna manera o altra, han estat força sentides, conegudes i escoltades. Un recull de diferents temàtiques, gèneres, èpoques, etc. una a una, diferents músiques que van conformant aquesta nova actuació amb la pretensió de complir dos objectius: en primer lloc,, i en segon, procurarAixí doncs, l’estrena de la nova actuació va ser aprovada pels assistents a la funció, i des de la coral, vam estar contents i satisfets d’haver pogut col·laborar un any més d’aquesta festa, i a la vegada, saber que la nostra participació havia agradat i havia sorprès.De cine, consta de nou cançons diferents, formant part de les músiques de diverses pel·lícules:1. Com serà, serà... (The man who knew too much, 1956)2. Il mondo (Una cuestión de tiempo, 2013)3. S’hi troba tot (Frozen II, 2019)4. Brindis de la Traviata (La Traviata, 1982)5. La vida és bella (La vida és bella, 1997)6. Negra sombra (Mar Adentro, 2004)7. La vida en rosa (La Môme, 2007)8. Only you (Rock around the clock, 1956)9. Va pensiero (Nabucco, 1842)A més a més,van anar a càrrec de cantaires de la mateixa coral, que a banda de cantar, van introduir les cançons amb una breu història i motiu pel qual formen part del repertori. Així doncs, a la presentació hi vam sentir a la Lídia Borés, al Pep Vila, la Leo Manau i l’Ester Vila. Entre totes i tots quatre, van presentar les cançons i l’actuació, de cine!En aquesta actuació i com ja sol ser costum, l’amicva fer un reportatge fotogràfic molt bonic, i de manera altruista, fet que li agraïm especialment.Precisament, les fotografies que acompanyen aquest text, són obra seva. Us deixem l’enllaç on les podeu veure en la seva totalitat:Aprofitem per anunciar queNo cal dir, que hi sou tots convidats! Moltes gràcies i fins la propera.