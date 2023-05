​No és just: les Treballadores Familiars del Consell Comarcal no es mereixen aquest tracte

Però quan cobren les TF?

El passat 24 d’abril, el Consell Comarcal del Solsonès celebrava un Ple extraordinari motivat per una moció presentada pel grup polític CUP-Alternativa per Solsona i recolzat pels altres dos grups a l’oposició del Consell Comarcal: Junts per Catalunya i Grup d’Independents, en el qual es demanavade l’organisme i es reconeixia la seva actual precària situació laboral. Tot això amb el vistiplau del senyor secretari de l’organisme. Tots els grups a l’oposició hi van votar a favor a excepció del grup d’ERC que ho feu en contra i, per tant, vetà la possibilitat d’aplicar aquest complement salarial. No és just.El govern d’ERC al Consell Comarcal del Solsonès l’any 2017, quan es feu la primera peticióformal de regularització de sous d’aquest col·lectiu,, la qual es contractà el 2018 fixant el termini d’execució en un any però la primera proposta no es presentà fins l’octubre del 2022. Estem al mes de maig del 2023,ni sous dignes per a les companyes TF. No és just.Les TF percebenSi mirem altres Consells Comarcals: al Berguedà el sou és de 19.451,56 euros, al Segrià és de 20.529,79 euros i al Bages és de 21.530,96 euros, per posar uns exemples. La diferència és més que notòria., és injust que es delegui sempre a una RLT que fa cinc anys que s’està elaborant, és injust que un govern d’esquerres que fa bandera del feminisme i de la justícia social no faci res, és injust que tot i la legalitat i el recolzament de tot el personal del Consell i de tots els partits polítics del Consell Comarcal, el grup d’ERC es mantingui en el no.Realment és un problema econòmic? És un problema legal?