L'Olius campió de la Lliga Catalana Infantil de Bitlles

Enguany laha tingut la seva Final ai el Club de bitlles de la seva població s’ha preocupat de que sigui una jornada molt bonica, un èxit de participació i col.laboració.És una competició anual organitzada per laon hi han participat vuit equips de tota Catalunya, de les poblacions d’Olius (Lleida), Tordera (Barcelona), essent els representants ebrencs de El Perelló, La Galera i La Sénia.Des del setembre fins aquest diumenge, que ha estat la final, s’han fet set jornades. Es juga per proximitat al territori. Hi han participat un total de 54 nens i nenes en categories de benjamí a infantil, d’entre 7 i 13 anys, i al final de les dues partides de nou tirades cadascuna els resultats han estat els següents:2n. La Penya del Bistec Negres: 3374 punts4rt. Perelló A: 3188 punts5è. Infantil La Sénia: 3168 punts6è. La Galera: 3073 punts7è. Benjamí La Sénia: 2809 punts8è. Perelló B: 2140 puntsEls equips d'Olius han assolit uns fantàstics resultats. Olius B la tercera posició igualant el de la primera edició i Olius A novament campions d'aquesta segona edició, revalidant títol.Ha visitat l’acte Joan Barberà, representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre, i a l’entrega de trofeus han estat presents Francesc Brull com a membre de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling; Pau Garcia, regidor d’esports de l’Ajuntament de la Sénia; José Ramón Bellaubí, alcalde del municipi, i Natàlia Verge, presidenta del Club de Birles La Sénia.