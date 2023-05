CF Angulària, 2 – CF Solsona, 2

Fitxa tècnica del CF Solsona:

Diumenge passat, 30 d’abril, els escapulats feien el darrer desplaçament de la temporada, a Anglesola, en un camp difícil per la seva gespa natural. Disputaven la 5a jornada de la Segona Fase del Campionat de Segona Catalana.Els primers minuts, els visitants tenien el control de la pilota, però, en un malentès entre el porter i la defensa solsonina, Cordeiro ho aprofitava per avançar els groc-i-negres.Després del gol, es produïa una situació deja que gaudien de diverses ocasions que acabaven amb serveis de cantonada. Foren Hug, Modestas i Roger Ribera qui tingueren les accions més clares mitjançant rematades que feren lluir el porter local.També en Kassim, juvenil que debutava en el primer equip, es disposava a lluitar un 1 contra 1 envers el porter, però el col·legiat Fernández Gámez anul·lava l’acció per un just fora de joc.Després del descans, el guió del partit tornava a ser el mateix, els solsonins gaudien de les millors oportunitats de gol fruit del bon joc que s’estava realitzant, a partir de bones centrades a l’àrea d’en Guiu Montaner, com també de passades filtrades d’en Sergi, però una defensa ben organitzada dels locals i el porter anglesolí Aliou evitaven que dues accions de Roger Ribera, entre els minuts 65 i 75, no entressin entre els tres pals. Tot això passava, mentre queque acabaven sense èxit per a ells.A partir del minut 75, es podia dir perfectament que el Solsona estava fent mèrits suficients per realitzar un gol, però no tenia encert. Després d’una centrada a l’àrea dels visitants, en el minut 83,, després d’insistència en ocasions.del reinici del joc dels locals, en una gran recuperació a la zona mitjana, els solsonins tornaven a dirigir-se a porteria amb sort. Roger Ribera, un minut després de fer l’empat,Quan tot semblava que els solsonins s’endurien els tres punts merescudament cap a Solsona, sorgí, per què no dir-ho?,. En una acció d’atac de l’Angulària, en l’últim minut, després d’una centrada des de la banda,en veure que no podia rematar pel fet que no hi arribava,que, sorprenentment, assenyalà penal a favor dels locals per mà d’Ignasi, segons la primera versió de Fernández Gámez. Enmig d’aquesta situació injusta i insòlita pels solsonins, l’àrbitre assistent núm. 1 cridà l’àrbitre principal per informar-lo que, si havia assenyalat mà de l’Ignasi, era una decisió incorrecta. Elni canviar la decisió, tot i el suggeriment del linier Cuadrat Oliver, i tot seguit el local Belhadji executavaDesprés del reinici del joc, en una acció aïllada, en Modestas rebé una possible falta i l’àrbitre no la concedí, fet que desencadenà unes protestes que significaren la vermella directa per al jugador solsoní. Justament, després d’ensenyar-li la targeta vermella,l’àrbitre decretà el final d’un partit que, en les seves acaballes, es veié protagonitzat per les seves estranyes decisions.el primer equip del CF Solsona finalitzarà la temporada al Municipal rebent el CF Pardinyes. De ben segur quesi tenim en compte l’últim enfrontament entre ambdós equips, ja que varen quedar 6-6 en un partit totalment atípic.Titulars: Xabier Rodríguez, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Sergi Vendrell, Roger Ribera, Guiu Montaner, Modestas Melnikas, Hug Plans, Kassim Fofana, Aniol Serra i Dídac Espuga.Suplents: Marc Campus, Àlex Estany i Roger Carrasco.Gols: Roger Ribera (83’ i 84’).Targetes: Àlex Estany (69’), Guiu Montaner (80’), Ignasi Ballarà (88’) i vermella per a Modestas Melnikas (89’).Entrenador: Eduardo San JoséAuxiliar fisioterapeuta: Joan AlguéDelegat de l’equip: Pau Llàcer