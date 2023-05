​El PSC‑Solsona presenta la candidatura de les municipals sota el lema de diversitat i unitat

Un per un, van anar sortint els membres de la llista Foto: Ramon Estany

El públic assistent ha omplert la Sala de la Biblioteca Foto: Ramon Estany

Un nombrós públic va omplir aquest dissabte a les 5 de la tarda el saló de lesde la biblioteca de Solsona en la presentació de la candidatura del PSC-Solsona per les properes municipals del 28 de maig. El cap de llista, Mohamed El Mamoun Mrimou, va estar acompanyat i recolzat per una representació dels diputats al Parlament de Catalunya Judith Alcalà i Cristòfol Gimeno, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, Mariana Romero, regidora del PSC per Manresa de Manresa, i en Rachid Faris, secretari de ciutadania i cooperació de la Federació del PSC comarques de Lleida Pirineu i Aran entre altres.Un per unva anar presentant els membres de la candidatura, una llista que el PSC-Solsona ha definit de- Enginyer informàtic en Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat. Actualment, regidor portaveu a l'Ajuntament de Solsona.- Educadora infantil jubilada. Regidora de l'ajuntament de Solsona durant 10 anys.Treballa d'encarregat de la construcció. President de la penya del Madrid durant 23 anys. Directiu del Club de Futbol Solsona.Diplomada en Biblioeconomia i Documentació. Treballa a la Biblioteca de Solsona.Electromecànic en automocióTreballa de cuinera professionalDiplomat en detectiu privat. Treballa de personal de seguretat i atenció al públic als Jutjats de Solsona.Llicenciada en Física. Treballa de professora de francès i àrab.Treballador en el sector del metall jubilat. Sindicalista.Cuinera professional jubiladaJubilatJubilatDiplomada en magisteri, treballa de mestra d'educació primària i infantil. Regidora durant 4 an ys a l'ajuntament de Solsona.