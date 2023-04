​Oriol Montanyà serà el ponent de les jornades econòmiques del Solsonès i Cardona

Empresaris per al Solsonès i l’Associació d’Empresaris de Cardona recuperen enguany l

es jornades econòmiques de coneixença i coneixement, que portaran per títolL'objectiu és fomentar la creació de lligams entre empreses i autònoms del territori per tal que puguin cooperar i trobar sinergies entre ells.amb la benvinguda, l’esmorzar i el cafè. A 2/4 d’11, el solsoní Oriol Montanyà, professor de la UPF Barcelona School of Management, pronunciarà una xerrada tituladaTot seguit, conduirà una dinàmica acadèmica amb models d’empresa conscient. A la part final de la jornada es farà uni es compartirà un dinar del Restaurant del Miracle. L’assistència a les jornades econòmiques costa 20 euros i cal inscriure’s prèviament a través d’un formulari en línia. Per a més informació podeu trucar al 667 666 044 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça