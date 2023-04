Precs per la pluja i les collites a l'aplec de Sant Pere Màrtir

Aquest dissabte 29 d'abril, una vintena de veïns de la partida solsonina de Sant Pere Màrtir s'han congregat a la capella de l'ermita neoclàssica ubicada al Parc de la Mare de la Font per celebrar la festivitat del seu patró, Sant Pere Màrtir.



La celebració, s'ha recuperat, després del parentesis provocat per la pandèmia.

S'han cantat els Goigs i s'ha adorat les relíquies Foto: Ramon Estany

, que ha clos amb el cant dels goigs al sant i la fervorosa adoració de les seves relíquies. Un cop a fora a la capella, Mn. Grifell ha procedit a la benedicció dels rams i del terme, tot pregant per les collites i per la preuada pluja.



A diferència dels altres anys, enguany, no s'ha fet la tradicional processó de l'ermita fins a la Mare de la Font, on com era costum es beneien les aigües que brollen d'aquesta font solsonina.

Interior de la capella Foto: Ramon Estany

Sant Pere Màrtir és una ermita situada al parc de la Mare de la Font, al costat de la carretera C-26 i sobre la confluència de la rasa de Masnou amb el barranc de Pallarès.



Es tracta d'una capella de planta rectangular i d'una sola nau dedicada a Sant Pere Màrtir. L'edificació actual data de 1686 però la documentació més antiga de que hom disposa relativa a aquesta ermita data de 1439. Es tracta d'un document en el qual es cita que un tal Francesc Castelló ha de pagar 5 sous anuals per a sufragar les despeses del manteniment d'una llàntia de l'ermita.

