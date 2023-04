​La Fira de Sant Isidre retorna els dies 13 i 14 de maig amb 175 expositors

El director de la Fira, Joan Codina, i el coordinador, Pere Obiols, han presentat els actes de la Fira

En un entorn rural, repetint l’experiència de l’any passat, elha presentat el programa de la Fira de Sant Isidre d’enguany que concentrarà la major part dels seus actes, que estaran distribuïts a la plaça del Camp, passeig Sant Antoni Maria Claret, camp del Serra, nucli antic i avinguda Mare de Déu del Claustre.En l’acte de presentació,ha volgut reivindicar el paper de l’ens comarcal i la comissió organitzadora en la preparació del certamen, alhora que ha remarcat el seu caràcter únic. Codina també ha volgutGràcies al suport de l’, en col·laboració amb l’, es recuperen, el dissabte dia 6 al matí, les. El mateix dissabte al vespre, Quim Masferrer oferirà l’espectacle Bona Gent a la sala Polivalent de Solsona.organitzen, al local social de Clariana de Cardener, una jornada per visualitzar experiències i beneficis dels usos de la fertilització orgànica complementada amb una visita a la planta de compostatge de Clariana de Cardener.C “Com hem arribat fins aquí i cap a on anem”. Es tracta d’un acte organitzat per l’oficina comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural al Solsonès i Escola Agrària del Solsonès.. Acció complementada amb una exposició a càrrec d’Espurnes Barroques.El cap de setmana del 13 i 14 de maig aglutina el gruix dels actes de la setantena edició delcertamen firal, amb exposicions, mostra de bestiar, exposició i venda de vehicles i maquinària agrícola, mostra d’artesania, exposicions, espectacles... Entre els actes destaca, qui fou el fundador de l’ADF Natura Viva, lavprimera agrupació de defensa forestal de Catalunya, traspassat el passat mes d’octubre, i també cal destacar les diverses jornades sobre bioproductes (plantes aromàtiques i medicinals) organitzades en el marc del projecte PECT Biomarkets, que celebraran durant el dissabte i el diumenge a l’estand ubicat a la plaça de la Catedral.La Fira comptarà novament amb la mostra de tractors i maquinària agrícola d’època. El dissabte tindrà lloc unaoberta a tothom, així el mateix dissabte al matí, qui disposi d’un vehicle clàssic el podrà aparcar a l’inici de l’avinguda Cardenal Tarancón, en un espai habilitat per tal que aquests automòbils puguin lluir.. S’oferiran les habituals botifarres a la llosa, els cargols a la llauna i el cafè eslàlom.El Consell Comarcal i la Comissió organitzadora de la fira han buscat també dinamitzar el nucli antic amb diferents ofertes. Des dels jocs tradicionals als matins de dissabte i diumenge a la plaça del Palau Episcopal, fins a la música en directe a l’hora del vermut a la plaça Sant Roc, així com altres concerts i activitats, com la trobada de bestiari festiu el diumenge al matí en motiu delsEl dissabte a les onze de la nitposarà la nota musical i festiva amb el BESTIARI FEST 2023, amb la xaranga Tocabemolls, que anirà des de la plaça Major fins a la sala Polivalent, on tindrà lloc un concert final.El diumenge arrenca amb laamb motiu dels seus 25 anys. Segueix l’exposició de cotxes clàssics i històrics a l’avinguda del Cardenal Tarancón i exposició de motos antigues i clàssiques a càrrec de Motor Club Solsonès.La Fira de Sant Isidre s’ha convertit en l’esdeveniment social i econòmic més important delSolsonès i en una de les fires més reconegudes de les terres de Lleida i de la Catalunya Central.