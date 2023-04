Piteus per Sant Llorenç fa una crida a la participació en aquestes eleccions municipals

I. Estem contents perquè totes les persones que integrem la llista tenim ganes de fer coses per al poble i ara, si tot va correctament, podrem entrar 7 regidors a govern.II. Aquest fet demostra que té molt mèrit haver creat una llista formada per un grup de persones,, treballar per Sant Llorenç i la Vall. No és fàcil trobar gent amb voluntat d’implicar-se en un projecte tan important com el de ser regidor.III.sempre és convenient un control de l’oposició. Per tant, haurem d’exigir-nos uns criteris interns de supervisió més rigorosos.IV. Tambéper aconseguir que tothom pugui saber el que estem fent i tenir canals on poder mostrar les seves crítiques o recomanacions. De fet, aquesta idea ha de passar a ser un dels pals de paller del nostre programa. Estudiarem la millor manera per portar això a la pràctica, caldrà ser imaginatius i treballar per tal que tots els veïns es puguin sentir recolzats per l’Ajuntament.Estem convençuts i amb ganes de què això sigui possible ens posem a treballar des d’ara mateix per tal d’afrontar aquesta nova situació. Així mateix,És important conèixer quin és el suport real de la nostra aposta, així com ser-ne conscients dels vots en blanc. Votar és una oportunitat per expressar i comprometre’s en la configuració del model de poble que volem entre totes i tots.