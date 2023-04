Es posen a la venda les entrades de l’12a edició del Festival de Música Antiga del Pirineu

Es posen a la venda les entrades del festival que tindran dues tarifes, la normal i la reduïda, amb preus que oscil·len entre 13 i 20 €.

Ja a la venda també els packs turístics amb una opció d’hotel i entrada per cada concert. S’ofereixen fins a 16 packs diferents amb escapada de vàries nits d’hotel i diversos concerts.

Des d’avui es poden adquirir les entrades anticipades per als 54 concerts de la dotzena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Enguany, el festival s’inaugura del 7 juliol i s’allarga fins al 20 d’agost amb una programació que incorpora nous municipis i amplia el nombre de concerts. Aquest any es comptaràD’aquesta manera, el festival continuaterritorialment amb la incorporació de tresnous municipis: Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), Farrera (Pallars Sobirà) i Sant Julià deLòria (Andorra).Com en les darreres edicions, els preus de les entrades tenen, normal i reduïda, que van entre els 13 € i els 20 €. Els col·lectius que es poden beneficiar de l’entrada reduïda són aquells que han signat un acord de col·laboració amb el FeMAP, joves de 15 a 25 anys i persones majors de 65. També hi ha l’opció de fer-seque implica una quota única de 10€ i es podrà aconseguir tots els avantatgesd’aquest col·lectiu entre les quals destaquen obtenir totes les entrades de la temporada apreu reduït i un disc d’aquesta edició de regal. Les entrades anticipades es poden comprara les oficines de turisme, els ajuntaments participants o la pàgina web del festival).Un any més, el festival posa èmfasi en l', producte en què va serpioner a l'hora de permetre la compra de l'entrada d'un concert i l'allotjament amb un solclic. Es tracta de programar sortides a preus avantatjosos per als clients del festival, quevulguin conèixer el territori, més enllà de gaudir de la música antiga. Enguany s’ha previstun pack turístic per a cada un dels 54 concerts del festival.i n’hi ha de vàries nits d’hotel amb la possibilitat d’assistir a diversos concerts. Avui aquests paquets també es posen a la venda i es poden adquirir directament des de la seva pàgina web: