Pere Malé Solé

David Planes Gené

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca va sortejar Llibres entre els seus Penyistes com cada any per Sant Jordi.Aquests són la relació de Llibres i Guanyadors:QUAN VÀREM SER ETERNS de Luis Martín GómezDomènec Boix MartínezL'HOME QUE VA SALVAR EL FCBARCELONA La fascinant història de Patrick O'Connell de Manel TomásPere Malé SoléAITANA BONMATÍ, TOTES UNIDES FEM FORÇADavid Planes Gené#SolsonaPenyaFCB#FemBarçaFemPenya