L’Ajuntament de Solsona convoca un Ple extraordinari per designar els membres de les meses electorals

L'Ajuntament ha convocat un Ple extraordinari per designar-los. Com sempre, serà una sessió pública a la sala de plens. En aquests comicis hi haurà un total de Per a cada mesa es nomenarà un/a president/a, dos vocals i dos suplents per a cada membre mitjançant un programa informàtic facilitat per l'Oficina del Cens Electoral. D'una banda, que saben llegir i escriure (en queden excloses les que assoleixen la majoria d'edat en el termini comprès entre la formació de les llistes de votants i la votació). De l'altra, la ciutadania apta per a la presidència d'una mesa ha de tenir el títol de batxillerat o formació professional de segon grau, que en el cens de Solsona es tradueix en un total de 2.688 persones. Als solsonins i solsonines designats pel Ple. El manual d'instruccions per a aquests càrrecs es pot descarregar en línia aquí: https://elecciones.locales2023.es/ca/personas-intregan-mesa/manuales-para-personas/manuales-para-personas/ Amb tot, les persones de 65 anys o més disposaran de set dies des de la notificació per presentar la renúncia davant la Junta Electoral de Zona. Per a tota la resta, inclosos els suplents, si necessiten presentar un recurs contra la designació podran fer-ho per una causa justificada i documentada també en el termini de set dies. Qui hagi de fer-ho, podrà adreçar-se a la Secretaria de l'Ajuntament per rebre assessorament.