El poble de Sant Just d’Ardèvol, a Pinós, va acollir dissabte de la setmana passada el segon, promogut de forma conjunta per La Mare Cultural i el Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport de l’Ajuntament de Pinós i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.En un entorn sovint desconegut per molta gent de la comarca, el cantautorva presentar el discA continuació, la també cantautora solsonina, va presentar el seu primer disc, un disc finançat per les Beques Llavor. Una vegada finalitzada l’actuació, el centenar d’assistents van poder gaudir de l’apunt gastronòmic a càrrec dedegustant productes de proximitat, amb vins del Miracle i cervesa Pirata de Súria.Des de l’organització es valora molt positivament l’edició de la Llavor 2023, una cita que es consolida al calendari cultural del Solsonès, que ha superat les expectatives de participació i que ha obert la finestra a indrets entranyables de la comarca poc coneguts per la gent.