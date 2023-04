Dotzena jornada de la lliga catalana de bitlles

Visita de l’Olius A a la pista del Torà,(El Tàrrega es líder consolidat) que dona accés al campionat de Catalunya de Clubs.La primera partida ha estat guanyada per l’Olius i la segona pel Torà,els dos equips. Aquesta partida guanyada a Torà juntament amb l’ensurt de l’Ivars a casa contra el Miralcamp, permeten a l’Olius A avançar definitivament l’Ivars ja que els punts en cas d’empat li son favorables i el Torà ha de visitar el líder Tàrrega on tothom ha sortit derrotat.De totes maneresper assegurar aquest 2on lloc. Per la seva banda Olius B descansava i es manté lleugerament per sobre del Ponts i el Miralcamp en un final de lliga més que interessant on no es pot badar.