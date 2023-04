Missatge de prova del sistema d'alertes de Protecció Civil a tots els mòbils intel·ligents que es trobin al Solsonès

Desenvolupament de la prova

Al web https://interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil que s’ha creat per donar informació d’aquest sistema d’alertes de protecció civil hi ha tota la informació necessàriaL’enviament massiu d’un missatge de prova es realitzarà aproximadament a les 11.15 hores del matíDemà, 27 d’abril,s’enviarà un missatge de prova del sistema d’alertes massives a telèfons mòbils als terminals telefònics que es trobin a les vegueries de Girona i de la Catalunya Central per part de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. Aquesta prova afecta tots els mòbils que es trobin dempa cap a un quart de dotze del migdia en els territoris esmentats. Cal recordar que l’eina d’enviament ha estat desenvolupada per l’Estat i no inclou cap sistema de verificació de la recepció per part dels mòbils que es troben a la zona on es fa l’enviament, per això és molt important que la ciutadania ompli, un cop feta la prova, l’enquesta creada per Protecció Civil de la Generalitat per veure si ha funcionat o no i que es pot trobar en l’enllaç següent: https://arcg.is/1bDDWT0 (l’enquesta no estarà oberta fins demà dia 27).Demà aproximadament a les 11.15 hores es durà a terme als territoris de les vegueries de la Catalunya Central i Girona la tercera de les 4 proves que es realitzaran a tot el territori català per donar a conèixer entre la ciutadania el sistema d’alertes de protecció civil a la població.El missatge que es distribuirà indicarà que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria.Ja s’han realitzat proves a Lleida, Alt Pirineu i Aran (28 de febrer) i a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès (12 d’abril). En la prova del 12 d’abril, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil de la Generalitat es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de vàries companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. L’endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l’errada i s’havia solucionat.quan la Generalitat va assumir-ne la competència un cop l’Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l’eina que permet enviar un missatge a tots els telèfons mòbils que es trobin en una zona concreta.El sistema és molt útil ja que permet unaLa tecnologia en la que es basa és coneguda com ai permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin en l’àrea de cobertura de determinades antenes que es seleccionen en funció d’on es vol alertar la població. Per tant, demà tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Catalunya Central i Girona rebran aquest missatge, que s’enviarà en català, castellà i anglès. També el rebran, doncs, els telèfons que en la franja horària d’enviament del missatge, passin per aquest territori, encara que sigui de pas (per exemple, un viatger per carretera o tren que travessi la Catalunya Central per l’eix transversal camí d’un altre territori o un passatger d’un tren d’alta velocitat que passi per Girona).Al web https://interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil que s’ha creat per donar informació d’aquest sistema d’alertes de protecció civil hi ha tota la informació necessària: des de quins telèfons reben aquestes alertes de forma automàtica i un tutorial pel cas que calgui configurar-lo (en el cas dels telèfons més antics), també hi ha un document de preguntes freqüents per aclarir tots els dubtes sobre el nou sistema.les alertes que s’emetin hauran d’emmarcar-se en una emergència amb un pla de Protecció Civil de la Generalitat activat. Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s’aconselli una ràpida difusió entre la ciutadania, al considerar que aquesta difusió pugui reduir l’impacte previsible de l’emergència, encara que no comporti l’activació d’un pla de protecció civil.Té una gran importànciaper informar de si s’ha rebut el missatge, en quin idioma i a través de quina operadora. Aquestes dades, anonimitzades, serveixen per comprovar que la prova ha arribat al màxim de mòbils possible. L’enllaç de l’enquesta, que estarà operativa demà, és el següent: https://arcg.is/1bDDWT0