Èxit en la presentació del vintè número de la revista Oppidum

Parlaments de les diferents institucions que participen o col·laboren en la seva edició Foto: Arxiu Comarcal del Solsonès/ Foto: Lluís Closa



Aquest passat divendres es va presentar el vintè número d’. L’acte va constar de dues parts: a la primera hi van haver els parlaments de les diferents institucions que participen o col·laboren en la seva edició i, en la segona, es va dur a terme, com ja és tradició, un acte cultural relacionat amb el contingut d’un dels articles.L’obertura de l’acte va anar a càrrec de la presidenta del Consell Comarcal –-; a continuació el cap dels SSTT de Cultura a la Catalunya Central –- va fer un breu i interessant comentari sobre el paper i la importància de publicacions com l’Oppidum (al Solsonès), Ausa (a Osona) o Modilianum (al Moianès). L’alcaldessa de Solsona,, va ressenyar els diferents articles que conformen la publicació i va avançar alguns fets curiosos que s’hi poden trobar; la presidenta del CEL,, va tancar aquesta primera part de la presentació assenyalant la importància que té aquesta publicació dins de la comarca.A la segona part es va desenvolupar l’acte cultural elaborat per l’Arxiu Comarcal del Solsonès.Aquest va consistir en lai, escaient-se que aquest número que es presentava era el número 20, es va fer un recordatori a les moltes persones que al llarg de tots aquests anys han col·laborat i han fet possible la publicació.A continuació es va projectar el dit documental produït expressament per a aquestacte pel propi Arxiu Comarcal i. Es tracta d’un breu reportatge que recrea una visita a l’interior de l’orgue de Solsona i als seus espais de la mà de l’organista. A més a més, també és un petit compendi sobre el funcionament dels orgues, amb nombroses referències històriques sobre els orgues de l’escola catalana i el de Solsona en particular.L’acte va comptar amb l’assistència d’un nombrós públic fidel que, any rere any, ensacompanya en aquesta festa de la cultura solsonina.