Clariana de Cardener 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 132 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 121 91,67% Abstencions: 11 8,33% Vots nuls: 0 0,00% Vots en blanc: 0 0,00%

Riner 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 209 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 187 89,47% Abstencions: 22 10,53% Vots nuls: 2 1,07% Vots en blanc: 9 4,86%

Aquest dimecres, elha publicat totes les llistes que es presenten al Solsonès a les eleccions municipals del 28 de maig. Ara s'obre un altre període de sis dies per esmenar possibles irregularitats. Les llistes seran proclamades definitivament el 2 de maig.En el repàs de les candidatures per municipis, ens queden dos de veïns, que enfrontaran les dues principals forces de la comarca, Junts (Compromís municipal) i Esquerra (Acord Municipal):, feu irreductible de Joan Solà (Junts) des del 2011, i Clariana de Cardener, un reducte republicà des de la passada legislatura 2019-2023.ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA)1. Jaume Fons Solé (Independent)2. M. Pilar Masana Sala (Independent)3. Ramon Real Barrera (Independent)4. Elisa Vendrell Macià (Independent)5. Nestor Fabian Contreras Barrera (Independent)COMPROMÍS PER CLARIANA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Íngrid Melero Casas2. Georgina Pujós Bayés3. Josep Maria Bajona Gutiérrez4. Sílvia Ferrer Dalmau BoschPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Ivan Marza ViolaINDEPENDENTS PER RINER- ACORD MUNICIPAL (IPR- AM)1. Xavier Castellana Gamisans2. Maria Dolores Vilajosana Capdevila3. Benigno Ulises Suarez Menendez4. Jayne Margaret Willox5. Francesc Boix Planes6. Calres Montoriol Crusells7. Josep Gamisans TorregassaCOMPROMÍS PER RINER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Joan Solà Bosch2. Immaculada Pujol Casanovas3. Carles Feixas Prat4. Lourdes Xixons Ribalta5. Guillem Plans Capdevila6. Maria Pilar Barons Riu7. Ramon Capdevila BorràsSUPLENTS1. Jordi Torrent Tristany2. Florenci Codina Feixas3. Xavier Torra Oliva4. Francesc Olivella Sadurní5. Josep Maria Xixons Andreu