Rècord de participants a la 10a Caminada de Pinell

Aquest any ja anem per la desena caminada del municipi, i hem de dir que ha estat la més concorreguda de totes ambEnguany s’ha traçatamb dos punts d’avituallament, el primer s’ha ubicat a la casa Pinós on s’oferia torrada amb xai a la brasa per recuperar forces i el segon, fruita i beguda.Durant el recorregutl’església de Sant Joan, el forn i la font de Pinós, les tines de Mosella i l’església barroca de Madrona.Al finalitzar, s’ha obsequiat als participants amb una rosa perfumada. Per part de l’ajuntament es vol agrair la bona organització per part de l’Associació de veïns de Pinell i a tothom que hagi participat en aquest acte ja ben arrelat al municipi.