Sis municipis del Solsonès també tenen força clar quin govern tindran

CASTELLAR DE LA RIBERA

Castellar de la Ribera 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 99 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 92 92,93% Abstencions: 7 7,07% Vots nuls: 2 2,17% Vots en blanc: 0 0,00% Partit Vots % Regidors

LLADURS

Lladurs 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 158 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 132 83,54% Abstencions: 26 16,46% Vots nuls: 3 2,27% Vots en blanc: 0 0,00% Partit Vots % Regidors

PINELL DE SOLSONÈS

Pinell de Solsonès 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 173 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 147 84,97% Abstencions: 26 15,03% Vots nuls: 2 1,36% Vots en blanc: 3 2,07% Partit Vots % Regidors

LLOBERA

Llobera 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 159 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 119 74,84% Abstencions: 40 25,16% Vots nuls: 2 1,68% Vots en blanc: 4 3,42% Partit Vots % Regidors

LA MOLSOSA

Molsosa, La 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 97 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 84 86,60% Abstencions: 13 13,40% Vots nuls: 1 1,19% Vots en blanc: 13 15,66% Partit Vots % Regidors

GUIXERS

Guixers 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 114 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 100 87,72% Abstencions: 14 12,28% Vots nuls: 3 3,00% Vots en blanc: 0 0,00% Partit Vots % Regidors

[municipalsinformacional]Aquest dimecres, elha publicat totes les llistes provisionals que es presenten al Solsonès a les eleccions municipals del 28 de maig. Ara s'obre un altre període de sis dies per esmenar possibles irregularitats. Les llistes seran proclamades definitivament el 2 de maig.En sis municipis del Solsonès, malgrat presentar-s'hi més d'una llista, practicament ja està assegurada la formació guanyadora, atès que són llistes obertes i moltes de les candidatures són unipersonals.Així doncs, Guixers, Castellar de la Ribera, Lladurs i La Molsosa tindran un govern de Compromís Municipal, vinculat amb Junts. Pinell i Llobera, seran governats per Esquerra, en el darrer cas, amb un regidor de la CUP.IMPULSEM CASTELLAR DE LA RIBERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Maria Claustre Sunyer Cantons2. Sara Maler Estany (Independent)3. Maria Carmen Solà Regada (Independent)4. Peter Thiemann (Independent)5. Sergi Pujantell Casas (Independent)PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Antonio (Toni) Alba De la TorreIMPULSEM LLADURS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Daniel Rovira Ciuró2. Marc Vila Alarcón3. Judit Costa Borràs4. Jordi Sancebrià Planes5. Judit Feliu SimonPARTIT DELS SOCIALISTES DE CTALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Maria Rafaela Romero CamargoESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA)1. Benjamí Puig Riu2. Florencio Rosells Capdevila3. Jaume Llorens Patau4. Joan Codina Vila5. Manuel Alòs CreusPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Rafael Morante LuqueCANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT (C.U.P. - AMUNT)1. Marc Barrera ColillesESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)1. Maria Dolors Caelles Colell (Independent)2. Jordi Joaquin Esteve (Independent)3. Eva Simón Cantó (Independent)4. Sara Vilches Comella (Independent)PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Ramon Manuel Gomez CabelloPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC - CP)1. Juan Carlos Bejarano SanchezCOMPROMÍS PER LA MOLSOSA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Marià Torra i Montraveta2. Salvador Cortada i Anglarill3. Albert Vilà i FitóINDEPENDENTS PER LA MOLSOSA-ACORD MUNICIPAL (IXM-AM)1. Damià Duocastella VillaróENDAVANT GUIXERS - ACORD MUNICIPAL1. Hector Garay GarciaIMPULSEM GUIXERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Jordi Selga Feixas2. Josep Canals Ollé3. Isabel Sotomayor Otero4. Marc Gallardo PascuetPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)1. Marc Villar Adrián