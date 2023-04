Tres candidats per l'alcaldia d'Odèn

Resultats de les darreres eleccions

Odèn 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 236 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 208 88,14% Abstencions: 28 11,86% Vots nuls: 2 0,96% Vots en blanc: 2 0,97% Partit Vots % Regidors

INDEPENDENTS PER ODÈN - ARA PACTE LOCAL (ARA PL)

COMPROMÍS PER ODÈN - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)

ODÈN - ACORD MUNICIPAL (AM)

Aquest dimecres, elha publicat totes les llistes provisionals que es presenten al Solsonès a les eleccions municipals del 28 de maig. Ara s'obre un altre període de sis dies per esmenar possibles irregularitats. Les llistes seran proclamades definitivament el 2 de maig.A Odèn, com va passar fa quatre anys, també s'han presentat tres candidatures. L'encapçalada perrepeteix el, que salta a la marca blanca de Junts, Compromís Municipal, i, que pren el relleu a l'Albert Solé, l'actual alcalde, per Esquerra Acord Municipal.1. Xavier Vilaseca Bertran (Independent)2. Miquel Pujantell Otero (Independent)3. Joan Bodoque Carrion (Independent)4. Rosa Maria Reig Ramellat (Independent)5. Noeli Justiz Ariosa (Independent)6. Josep Majoral Sala (Independent)7. Miquel Campà Puig (Independent)SUPLENTS1. Joan Pujantell Irla (Independent)2. Jesús Alarcón Sala (Independent)1. Pere Vilaginés Muntada2. Judit Bajona Torra3. Marc Sala Espuga4. Neus Marsinyach Vila5. Neus Muntada Sabata6. Gerard Corominas Pérez7. Juan Torres HernándezSUPLENTS1. Dolors Sant Cortina2. Carles Sant Sabata1. Francesc Xavier Bertolin Oriol2. Laura Pujantell Otero3. Marcel Call Prat4. Mar Espuga Tristany5. Marcel Camps Colomes6. Ramon Espuga Sabata7. Alberto Martinez CuencaSUPLENTS1. Jesus Cases Merida2. Albert Solé Casals3. Angels Fontanet Gallardo4. Josep-David Torrent Solà