Els quatre municipis del Solsonès que ja tenen decidida l'alcaldia

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Resultats de les darreres eleccions municipals

Sant Llorenç de Morunys 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 776 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 575 74,10% Abstencions: 201 25,90% Vots nuls: 18 3,13% Vots en blanc: 36 6,46% Partit Vots % Regidors

LA COMA I LA PEDRA

Resultats de les darreres eleccions municipals

Coma i la Pedra, La 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 236 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 183 77,54% Abstencions: 53 22,46% Vots nuls: 6 3,28% Vots en blanc: 4 2,26% Partit Vots % Regidors

NAVÈS

Resultats de les darreres eleccions municipals

Navès 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 223 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 162 72,65% Abstencions: 61 27,35% Vots nuls: 7 4,32% Vots en blanc: 21 13,55% Partit Vots % Regidors

PINÓS

Resultats de les darreres eleccions municipals

Pinós 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 226 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 187 82,74% Abstencions: 39 17,26% Vots nuls: 4 2,14% Vots en blanc: 9 4,92% Partit Vots % Regidors

EMD CANALDA

Un cop presentades les llistes que concorren a les properes eleccions municipals del, quatre municipis del Solsonès, i l'Entitat Municipal descentralitzada de Canalda, ja tenen clar, sigui quin sigui el resultat, qui ocuparà l'alcaldia, atès que només s'ha presentat una llista.Es tractaria de(Francesc Riu Canudas),(Gerard Bajona Masanes),(Josep Maria Casafont Augé),(Xavier Vilalta Isanta) i( Jesús Alarcón Sala).D'aquests alcaldes,serà Josep Maria Casafont, que després de 16 anys a l'alcaldia de Navès, podrà iniciar encara un cinquè mandat. Francesc Riu, Xavier Vilalta i Jesús Alarcón emprendran un segon mandat, mentres que el Gerard Bajona estrenarà la vara d'alcalde.I per adscripció política, Esquerra (ERC) ja té assegurada una alcaldia amb Piteus per Sant Llorenç (AM), Junts dues per Navès i Pinós, i els Independents de la comarca una a La Coma i la Pedra i a Canalda (ARA PL)PITEUS PER SANT LLORENÇ - ACORD MUNICIPAL (PITEUS-AM)1. Francesc Riu Canudas2. Joan Subirana Vila3. Maria Angela Sala Pintó4. Jose Genis Picallo5. Carme Bofarull Conto6. Maria Isabel Pujol Garcia7. Gemma Sanchez-Migallon PerezSUPLENTS1. Amadeo Cristià Cerezo2. Ferran Ginestà Vila3. Maria Mercè Ibran Del JuncoINDEPENDENTS PER LA COMA I LA PEDRA - ARA PACTE LOCAL (ARA PL)1. Gerard Bajona Masanes (Independent)2. Maria Serra Llaugi (Independent)3. Antoni Basora Pons (Independent)4. Mª Dolors Blancafort Vilanova (Independent)5. Xavier Gallardo Roman (Independent)6. Eduardo Verdaguer Falla (Independent)7. Albert Admetlla Font (Independent)SUPLENTS1. Marc Pujol Serra (Independent)2. Olga López Deu (Independent)3. Ramon Pujol Badia (Independent)4. Xavier Bajona Masanes (Independent)IMPULSEM NAVÈS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Josep Maria Casafont Auge2. Ramona Rosas Creu3. Romà Angrill Rosas4. Anna Tristany Codina5. Joan Solé Manent6. Consol Casas Folch7. Ramon Pujol CotsSUPLENTS1. Joan Maria Sala Rodenas2. Josefina Planas Cinca3. Francisco Sunyer BrichsJUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)1. Xavier Vilalta Isanta2. Sergi Palou Casas3. Joan Barcons Santaulària4. Marta Galobardes Roca5. Ferran Sala Santaulària6. Maria Plana Traveset7. Daniel Bonsfills MarsalSUPLENTS1. Jordi Closa Cortada2. Raimon Bonsfills Clotet3. Rosa Guix Castellà4. Josep Maria Segarra Oliva5. Jordi Hernández Montalà6. Judit Ribera Pallisa7. Ariadna Martín MolinsINDEPENDENTS PER CANALDA – ARA PACTE LOCAL (ARA PL)1. Jesús Alarcón SalaSUPLENT1. Florencio Serra Riba