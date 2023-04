Solsona tindrà set candidatures a les eleccions municipals

Resultats de les municipals 2019 a Solsona

Aquest matí, elha publicat totes les llistes que es presenten al Solsonès a les eleccions municipals del 28 de maig. Ara s'obre un altre període de sis dies per esmenar possibles irregularitats. Les llistes seran proclamades definitivament el 2 de maig.Pel que fa a Solsona, en aquestes eleccions hi haurà set candidatures, una més que fa quatre anys:, amb Marc Barbens al capdavant;, amb Judit Gisbert que intentarà revalidar l’alcaldia;amb Mohamed El Mamoun al capdavant;, amb Pilar Viladrich al capdavant;, amb Jordi Peña de candidat,, amb Elis Colell de candidata i, amb Ramon Ribalta com a cap de llista.Dels caps de llista,: Marc Barbens es presenta per tercera vegada, aquest cop, amb un projecte desvinculat de Junts. Pilar Viladrich repeteix per segona legislatura amb la CUP. Jordi Peña, de VOX, ja es va presentar fa quatre anys, i Ramon Ribalta, pel PP, també és habitual a les eleccions municipals.Judit Gisbert, que ha exercit l'alcaldia de Solsona els darrers 2 anys, quan David Rodríguez va renunciar al càrrec, s'estrena com a cap de llista, igual que Mohamed El Mamoun (PSC), que d'anar segon a les llistes de fa quatre anys, en aquests comicis els encapçalarà. Finalment, la candidata més novell i que s'estrenarà en política, l'Elis Colell, de JUNTS.1. Marc Barbens Casals (Independent)2. Maria Isabel Pérez Martínez (Independent)3. Jordi Sendarrubias Martínez (Independent)4. Francesc Xavier Torres Romero (Independent)5. Montserrat Auguets Canes (Independent)6. Marià Vendrell Llonch (Independent)7. Mònica Serra Rodil (Independent)8. Cèsar Garcia Sanchez (Independent)9. Mònica Serra Serra (Independent)10. Sergi Arredondo Campos (Independent)11. Marta Claramunt Fors (Independent)12. Marc Fortó Balletbó (Independent)13. Míriam Semís Castro (Independent)1. Josep Vilà Solé (Independent)1. Judit Gisbert Ester2. Joan Parcerisa Albacete3. Maria Moumen Es Saddouki4. Ramon Montaner Viladrich5. Esther Espluga Serra6. Agustin Alcázar Guerrero7. Anna Seuba Rotxés8. Maria Dolors Vilardell Mujal9. Victor Vazquez Ariza10. Cristina Bernardo Díaz11. Ramon Xandri Solé12. Isabel Roca Guitart13. David Rodríguez González1. Maribel Fernández Rodríguez2. Josep Torramorell Subirà3. Maria Àngels Piñol Mateu11. Mohamed El Mamoun Mrimou2. Encarna Tarifa Fernández3. José Agustín Alcázar Moreno4. Laura Aguilà Miret5. Abdessamad Ghajour Labyed6. Mariama Bah Bah7. Marcos Flores Maestro8. Fatiha Tahouni Boukhlifi9. Anselmo Santaeularia Balltbó10. Natividad Montraveta Montraveta11. Pedro Aguado Llorens12. Josep Fité Fábrega13. Yasmina Valderrama Ramallo1. Pilar Viladrich i Masana2. Albert Colell Riu3. Marta Closa Valero4. Pau Soldevila Corominas5. Edgar Riu Murillo6. Anna España Sorribes7. Maria De Los Angeles Tripiana Barniol8. Xavier Espiña Martínez9. Anna Maria Farràs Viladrich10. Daniel Morell Cortes11. Anna Pujol Navarro12. Maria Dolors Subirà Cambray13. Oscar Garcia Companys1. Berta Lajara Moliner1. Jordi Peña González2. Vanessa Peña Quílez3. Juan Ramon Rodriguez Vega4. Daniel Gasquez Vila5. Elena Sanchez Cuadrado6. Javier Ramos Rodríguez7. Bartolome Garcia Quesada8. Maria Marta Sanz Antolino9. Maria Isabel Mota Bermejo10. Nicolas Jorge Rico Iribarne11. Miguel Gomez Marquez12. Dulce Bonet Carrillo13. Nuria Pons Benitez1. Javier Martin García1. Elisabet “Elis” Culell Sancliments2. Núria Bonet Rafart3. Jordi Santasusana Soldevila4. Miquel Mingorance Murcia5. Pau Mujal Vendrell6. Gemma Muntada Ginestà7. Eduard Farrés Viladrich8. Alba Masana Masana9. Maksym “Max” Sokhatskyy Sokhatska10. Eva Boixadera Planas11. El Bachir Challali El Mekkaoui12. Ester Baiget Bonany13. Glòria Salas Sancliments1. Josep Guix Guilanyà2. Maria Lluïsa “Marissa” Ginestà Sala3. Joan Ramellat Angrill4. Lluís Folch Soler5. Maria Claustre Malé Casafont6. Miguel Ángel Ferrer Romero7. Sílvia Torra Vila1. Ramón Ribalta Roca2. José Anselmo Luengo Pérez3. Zorica Pop4. Mª Carmen Gallego Ros5. Jose Francisco Rodriguez Palacios6. Rosario Aviles Fernandez7. Grigore Ile Pop8. Cristina Perez Gonzalez9. María de la Encarnación Alvarez Cabezas10. Antonio Valero Simón11. Pedro Antonio Moya Gómez12. Ana María Blazquez Arce13. Raúl Bermudez Rodríguez