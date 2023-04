​Presenten a Solsona el llibre «De la nació a l'estat. El conflicte Espanya/Catalunya», de Sebastià Frau

Llicenciat en Dret i advocat generalista, Sebastià Frau i Gaià presenta a la biblioteca de Solsona el seu assaigde la mà d'Òmnium Solsonès., llicenciat en Dret i advocat generalista, presenta a Solsona el seu llibre De la nació a l'estat. El conflicte Espanya / Catalunya (Lleonard Muntaner, 2022). Es tracta d'undocumental i de reflexió personal per aportar visions globals de la realitat política catalana. La reinvidicació independentista hi té un pes preponderant, ja que, de fet, va esperonar l'autor a aprofundir en l'estudi de les disciplines tractades.L'acte, titulat "Legitimitat i autodeterminació de les nacionals", és organitzat per Òmnium Solsonès el dissabte 29 a les 19 h a la biblioteca Carles Morató amb la col·laboració de l'equipament, Amics del Bisbe Deig i l'editorial Lleonard Muntaner.