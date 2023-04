El Cicle Gaudí porta a Solsona «La Maternal»

La proposta del Cicle Gaudí de l'abril ésun film protagonitzat per la barcelonina de 14 anys Carla Quílez que mostra la cursa vital de les mares adolescents.Al film La maternal,i que es veu obligada a ingressar a un centre per a mares menors d'edat. Ella i les seves companyes, junt amb els seus nadons, s'enfrontaran al nou món d'adults per al qual no han tingut temps de preparar-se. Aquest drama, escrit i dirigit per l'aragonesa Pilar Palomero, i que es va endur el premi a la millor interpretació al Festival de Sant Sebastià, és l'aposta d'abril del Cicle Gaudí, que es pot veure el divendres 28 a les 21.30 h al teatre comarcal.per a diversos col·lectius (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apropa Cultura...). Les entrades es poden comprar en línia a la plataformai, presencialment, a taquilla a partir de 30 minuts abans de la projecció.El Cicle Gaudí a Solsona és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Acadèmia del Cinema Català i la regidoria de Cultura per potenciar el cinema produït al nostre país i enriquir l'oferta cultural de la ciutat al llarg de l’any, tot apropant al públic solsoní produccions recents del circuit estable de cinema català.