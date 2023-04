Buscant aigua sota les pedres

La mànega, connectada al dipòsit d'aigua Foto: Ramon Estany

La perllongada sequera que estem patint obliga a buscar recursos on sigui, ja sigui per la banda de l'estalvi i la racionalització, com mitjançantÉs el cas d'una cisterna que recull les aigües pluvials i que es troba. No es tracta d'aigua apta per al consum humà, però si que pot apaivagar les necessitats hídriques d'alguns parcs de Solsona i per la neteja de carrers.Aquests setmana, la brigada d'aigües de Solsona n'està extraient el preuat líquid. En un dia van obtenir uns 16.000 litres.