​Esquerra bloqueja de nou la solució del conflicte de les treballadores familiars

En primer lloc, la moció demanava aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal les retribucions que corresponen d’acord amb la Llei de Pressupostos. En aquest sentit, govern i representants del personal van signar fa uns dies un acord que reconeixia l’obligació de pagar el personal d’acord amb la llei. Així doncs, després de la demanada reiterada per part de la CUP,D’altra banda, la moció demanavaa les treballadores familiars que consta a l’esborrany de la relació de llocs de treball. Això permetia concedir a les treballadores familiars, durant l’any 2023, un sou més adequat a la tasca que realitzen.Tot i comptar amb l’informe favorable del Secretari,, obtinguts i presentats a la resta dels grups comarcals el divendres anterior al Ple, que diuen que "en la normativa no es preveu l’aplicació provisional d’un increment salarial en base a una relació de llocs de treball no aprovada". Uns informes, afegeixen, "que semblen encarregats per justificar la negativa a aquest increment provisional, sense tenir en compte la via de l’adequació singular d’aquests llocs de treball."a parts iguals per veure com el govern d’ERC del Consell Comarcal "mou cel i terra per frenar una iniciativa justa que hagués pogut comptar amb el vot unànime de tot el Ple, buscant i presentant uns informes sense deixar marge a contrarèplica. Si els recursos i les hores esmerçades per posar impediments a això s’haguessin dedicat a posar-hi solució faria temps que el tema estaria tancat."Els cupaires conclouen que "tot plegat denota un egoisme i una falta d’empatia i de solidaritat alarmant envers a unes persones que no arriben a cobrar ni 1.000 € al mes, tot i fer una feina pràcticament impagable, i que fa mesos que demanen una solució."