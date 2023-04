​La situació econòmica del Consell i el Centre Sanitari

(1) Resultat pressupostari: El resultat pressupostari forma part de l'estat de liquidació del pressupost i és la diferència entre els drets de cobrament que s'han liquidat en l'exercici i les obligacions de pagament reconegudes en el mateix període. Per tant, és una magnitud que reflecteix el superàvit o dèficit de l'exercici de la institució.



(2) Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria per a despeses generals forma part de l'estat de liquidació del pressupost i és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Tot i la denominació de "romanent líquid de tresoreria", aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s'obtindria en l'hipotètic supòsit que es cobressin tots els drets reconeguts i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tant d'operacions pressupostàries com no pressupostàries, tenint en compte les desviacions de finançament afectat positives acumulades.

1. Creixement exponencial del romanent des del 2015 al Consell

2. El Centre Sanitari va veure revertir la seva situació en el moment de la COVID

3. Resultats pressupostaris que denoten una crítica situació fins al 2018-19

4. L’endeutament com a recurs obligat per fer front als pagaments

5. Sanejament i inversions: la compra de Ca l’Alemà

6. La manca de tresoreria i la pressió mediàtica per tal de fer front als deutes heretats

(3) DPO: Direcció per objectius: de complir-se amb uns objectius prèviament fixats i aprovats, hom pot cobrar un complement en funció del compliment dels mateixos.

7. El sanejament econòmic i els reptes de futur

No és la primera vegada que es parla d’aquest tema, però si que és la primera vegada que es fa des del grup comarcal d’ERC i amb les dades que ens dona l’històric en conceptes de resultat pressupostari (1) i romanent (2), que van(que és l’últim exercici tancat).Sense entrar en més explicacions introductòries, i per tal de no interferir en l’opinió del lector, s'exposen les dades que ha facilitat la intervenció de l’ens comarcal:Com es pot observar en la primera gràfica, en el cas del Consell Comarcal, la situació en quant al romanent de tresoreria és més que evident, ja que, i poc a poc, exercici a exercici va millorant fins al 2022.Aquest fet corrobora que les decisions preses en matèria econòmica i financera, i els esforços i treballs emprats en la gestió de l’administració, van ser correctes per poder aconseguir aquest objectiu. Així doncs,Si mirem la gràfica que fa referència al romanent del Centre Sanitari, en aquest cas, podem observar una tendència clara a la baixa, del 2015 al 2018, on es passa d’un romanent d’aproximadament 500.000 €, a un de 231.279 €. A partir d’aquí hi ha un punt d’inflexió i, aquesta tendència es reverteix. Hi ha un notable creixement d’aquest romanent,Per tant, en aquest cas, la situació del romanent del Centre Sanitari millora a partir del 2018, i més del doble a partir del 2020.En el cas del resultat pressupostari, la tendència general de la gràfica que fa referència al Consell Comarcal, també és molt clara, i va millorant amb els anys, fins al 2022 que es tanca en negatiu, quan es van portar a termeA la gràfica della situació canvia a partir del 2018, on després d’una caiguda, s’experimenta un punt d’inflexió i es canvia la tendència, passant d’un descens, a una línia moderadament ascendent fins el 2020, i més accentuada al 2021, per retrocedir en aquest últim exercici, fruit de les inversions efectuades (inversió en plaques solars, etc.)També és una bona font, per tal de conèixer la situació econòmica del Consell i el Centre Sanitari,, i per tal de poder fer front al pagament de les nòmines, proveïdors, etc. Vegeu-la tot seguit:Com es pot observar, des del 2015 es van haver de mantenir les pòlisses de crèdit per tal d’assegurar l’estabilitat financera, i fins el 2018, quan es van poder rebaixar de manera que es van situar per sota el 1.000.000 €, i fins els 2022, que es van reduir a més de la meitat.En aquests moments, podem dir, que, que els ha permès plantejar-se decisions importants i cabdals per la comarca, com ho ha estat la recent compra dels terrenys de Ca l’Alemà per poder-hi ubicar el nou edifici del Centre Sanitari,, donant també resposta a la segona demanda del procés participatiu endegat pel Consell Comarcal la passada legislatura, la millora dels recursos sanitaris.Cal recordar, que, dues pagues extres, les del 2012 i les del 2013, a banda de les DPO’s (3) als del Centre Sanitari.A més a més, i en el cas del Consell Comarcal,que la institució, en una situació més que compromesa per manca de tresoreria, i que, i per tant, endeutant-se al màxim que permet la llei (un 30% dels recursos ordinaris) no hagués pogut efectuar els pagaments corresponents (nòmines, proveïdors,...). Tot plegat, hagués causat un impacte negatiu i greus conseqüències (pèrdua de les subvencions i perjudicis a personal i proveïdors).Durant aquest temps, també, hi va haveri, precisament per no poder satisfer la totalitat de les seves demandes d’increments salarials i pagament de les DPO’s; sabent que de tancar l’exercici en negatiu, altres entitats sanitàries no pagaven cap DPO, fet que judicialment va fallar a favor del Centre Sanitari, i va possibilitar un acord amb els treballadors/es.Amb els treballadors/es del Consell també hi va haver dificultats per fer front als, però més concretament, durant la legislatura del 2011-15. Aquest fet va tenir lloc a finals del 2016, quan la situació econòmica no permetia assumir més despesa.Tot i així, i després d’haver superat les diverses adversitats i obstacles ocasionats per tot el que s’ha anat explicant, i havent hagut de ser molt conscients de la responsabilitat que comportava prendre qualsevol decisió que es pogués traduir en un empitjorament de la situació, i per tant dels recursos públics, avui es pot dir que les institucions a les quals fem referència, es troben enla sanitat, les telecomunicacions, la transició energètica, l’habitatge i els residus.ERC Solsonès22 d’abril de 2023