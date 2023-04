Port del Comte ha tancat amb una baixada de forfets venuts del 26% per sota de l'última campanya

Les estacions d'esquí del Pirineu han tancat la temporada 2022-2023 amb eli les poques precipitacions de neu registrades. En total durant aquesta última campanya s'han venut entre els onze centres d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu de Lleida 1.448.000 forfets, "només" un 3% menys que els 1.492.841 de la temporada anterior en què es va assolir el millor registre fins ara, tal com expliquen des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Malgrat el bon balanç que es fa des del Patronat, els resultats no han estat iguals per a totes les estacions. Les de nòrdic i la dehan estat les més perjudicades iLa vicepresidenta del Patronat de Turisme,ha mostrat la seva satisfacció per aquests resultats tot i reconèixer que "no ens podem sentir plenament satisfets". Les altes temperatures i la falta de neu suficient en algunes estacions han fet que només Baqueira Beret, Boí Taüll i Port Ainé poguessin arribar fins al final de temporada el dia 10 d'abril, Dilluns de Pasqua. La resta d'alpí com són Espot i Port del Comte, com totes les de nòrdic, així com també la mixta de Tavascan, van haver de donar per acabada la campanya "abans del previst".Segons expliquen des del Patronat,va tancar "una gran temporada", caracteritzada per la bona meteorologia i una gran afluència de visitants, que van generar la venda de 990.032 forfets i 136 dies d'esquí. Una xifra que representa també la segona millor de la història de l'estació aranesa i que se situa desprès de la campanya 2021-2022 que va tancar amb 1.033.453 forfets.Per la seva banda,en el seu balanç de campanya també han qualificat de molt satisfactori el resultat de la temporada 2022-2023. Boí Taüll va tancar amb xifres rècord amb 172.702 forfets venuts, el que representa un 29,5% més respecte a l'hivern 2021-2022. Espot ho ha fet amb 67.763 dies d'esquí i un augment del 3,2 % en relació amb la temporada anterior. I finalment Port Ainé ha rebut 123.226 visitants, la qual cosa ha representat un 3,3% més que la darrera campanya. Per tant, les tres estacions gestionades per FGC van tenir un millor resultat que la temporada anterior.Pel que fa a l'estació deha tancat amb xifres per sota de l'última campanya. Enguany el nombre de forfets venuts ha estat de 52.000 enfront els 70.500 de la temporada anterior, el que representa una baixada del 26%. Les altes temperatures de meitat de març i la falta de precipitacions suficients van obligar a tancar abans del previst.Finalment,En aquestes xifres hi ha inclosos els forfets d'esquí, raquetes i un petit percentatge d'altres activitats com ara skijoring, esquí de muntanya, trineus i altres.Tot Nòrdic ha destacat en un comunicat que, amb una disminució significativa respecte a la campanya anterior. En el conjunt dels complexos d'esquí nòrdic de Catalunya la baixada se situa en un 27%, mentre que per als de Lleida la pèrdua se situa en el 20%. "La temporada va començar molt tard i va tancar de manera molt precipitada. No es va poder fer el Pont de la Puríssima ni tampoc es van poder obrir circuits per Nadal i Reis", recorden. La primera nevada no va arribar fins a mitjan gener (dies 14 i 15) i totes les estacions van obrir el cap de setmana del 21-22 de gener. "El 22 de febrer va arribar una bona nevada general a totes les estacions, amb la il·lusió que es podria tenir un bon final de temporada, però, malauradament, la gran pujada de temperatures va fer que les estacions donessin per finalitzada la campanya, tant per a l'esquí com per a raquetes, el 16 de març", segons el comunicat de Tot Nòrdic.