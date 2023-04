​El Voluntariat és una manera de canviar el món

Les garses causen problemes en la ciutat, però a la natura tenen una funció molt important.

La Fundació Zoo del Pirineu buscadel Centre de Fauna Vallcalent (Lleida) i del Centre de Fauna Torreferrussa (Barcelona) cap a Solsona, on els aniran a recollir. Al centre de rescat al nord de la comarca del Solsonès els cuidaran i els prepararan per la seva futura alliberació.Els animals quearriben dels Centres de Fauna de la Generalitat són cries d’ocells caigudes del niu o joves mamífers orfes. A vegades també arriben animals que no poden tornar a la natura i s’han de quedar sota la supervisió humana de per vida. Al Zoo del Pirineu aquests animals. A més, els animals trobats a les ciutats, una vegada sans i forts, són alliberats en espais naturals. És allà on cal la seva presència.A causa dels problemes que causa la seva sobre-població,els senglars es queden de per vida a les instal·lacions del refugi de l’entitat.Gràcies a la implicació desinteressada dels voluntaris, l’any passat van arribar 375 animals al centre de rescat de la fundació. Una gran part d’aquests ja està de nou a la natura. Fes possible que aquest any siguin 500 vides salvades.El trasllat dels animals cap al Solsonès és car i la petjada de CO 2 que deixa a la natura éscontradictòria amb la protecció de la natura. Aprofitar el viatge que les persones fan per tema laboral, estudis o d’oci és una manera sostenible d’ajudar al medi ambient.Vols ajudar als animals? Contacta amb el Zoo del Pirineu al telèfon 610 75 02 24. Perquè cuidar dels animals salvatges és cosa de tots nosaltres.