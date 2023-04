​Un dels millors partits de la temporada

Al darrere, Brian, Àlex, Gerard, Ignasi i Daniel_ al davant, Sergi, Aniol, Roger, Guiu, Adrià i Hug Foto: Victor Pisa

Els dos capitans i el trio arbitral Foto: Victor Pisa

Fitxa tècnica del CF Solsona sènior A

Per bé que, en els minuts inicials, l’equip filial del Lleida Esportiu que juga a segona divisió va trenar bones jugades,Els lleidatans van haver de cometre algunes faltes per a frenar les arribades de l’Hug Plans, del Roger Ribera o del Guiu Montaner. La pressió del Solsona era constant, com ho demostren els tres córners seguits dels minuts 15 – 17. L’Aniol Serra, en el minut 24, després de driblar hàbilment dos defenses, es va plantar tot sol davant el porter, però aquest li va aturar la pilota amb les cames. En el minut 36 l’àrbitre va anul·lar encertadament un gol al Guiu per fora de joc.Si en la primera part el joc es va desenvolupar, sobretot, al camp dels lleidatans, en la segona el domini del Solsona encara fou més aclaparador. En un córner servit per l’Hug en el minut 48, la pilota es va passejar per davant de la línia de gol, però la rematada del Modestas Melnikas va sortir a fora. En el minut 49, un altre xut de l’Hug va ser refusat pel porter i, en anar a xutar el Roger dins l’àrea, un defensa el va tombar.amb un xut fort arran del pal.En el minut 57 una pilota centrada per l’Hug va ser rematada de volea pelqueEn el 68’ el Modestas, amb el cap, va enviar arran del pal una pilota centrada per l’Adrià Barniol des de la defensa.Tal com anava el partit, ja s’olorava un segon gol. Va ser en una, que va veure l’arribada del, li passà la pilota i l’espigat davanter solsoní, malgrat que el porter va fregar la pilota, va fer el segon gol xutant amb l’esquerra.Tal com anava el partit,Va ser amb el 2 a 0, que el joc dels lleidatans va ser una mica més brusc, com l’entrada per darrere que van fer sobre l’Hug o la dura escomesa que van fer sobre el Gerard Baliellas, que, arrencant del seu camp, després de recuperar una pilota, es va plantar a la frontal de l’àrea i el van frenar posant-li el peu al pit quan anava a xutar. Amb el 2 a 0, els entrenadors solsonins van introduir gradualment quatre canvis, entre els qualsque van intervenir eficaçment en la consecució del tercer gol, l’Àlex Estany i el Roger Anglarill.L’Hug es va escapolir per l’extrem dret, la va passar al Roger Anglarill, que se’n va anar fins a la línia de fons i d’allà va fer la passada de la mort a l’Àlex que, venint embalat, va xutar a gol. Era el 3 a 0.En definitiva,per aconseguir els tres punts, però amb la brillantor de practicar un joc vistós, amb una defensa sòlida, amb un mig del camp controlador del ritme del partit i amb una davantera que va saber pressionar la sortida de la pilota de l’equip contrari.d’un equip que duia una ratxa brillant, la de guanyar per golejada els tres darrers partits, té el seu mèrit. Enhorabona, CF Solsona!Daniel Soria Ramos, Ignasi Ballarà Bach, Adrià Barniol Rey, Gerard BaliellasMarmi, Àlex Garcia Garcia, Aniol Serra Segués, Sergi Vendrell Pacheco, Brian Maarouf Moyano,Guiu Montaner Gangolells, Roger Ribera Martínez, i Hug Plans Nadal.Arnau Camí Ramonet, Modestas Melnikas (46’), Jordi CasaldàligaVilafranca (73’), Dídac Espuga Montaner (73’), Roger Anglarill Casafont (79’) i Àlex EstanyMedina (85’)Entrenadors: Eduardo San José del Moral i David Jaray MoncunillPau Llàcer AlbaJoan Algué Rius