El treball femení i feminitzat al món rural centra l'Enfila't 2023

El projecte Enfila’t enceta unaen el marc del dia internacional de la clase treballadora.L’Enfila’t s’enmarca dins del pla de desenvolupament comunitari. Enguany el cicle comença a la primavera per parlar sobre el treball femení i feminitzat al món rural. Durant dos dissabtes al migdia, a la plaça de Sant Pere de Solsona, hi haurà converses vermut obertes a tothom.El dissabte 29 de maig, la geògrafa i investigadora en geografia i gènereparlarà sobre quin espai social i laboral han ocupat les dones històricament al món rural, quines lluites hi han hagut i quines encara perduren actualment.El següent dissabte 6 de maig,, doctora en dret i investigadora en l'àmbit de drets, polítiques públiques i gènere, parlarà sobre les dones treballadores en l’àmbit de les cures, la precarietat laboral relacionada amb l’àmbit, el gènere i la racialització i quines són les lluites encara per reivindicar.Els dos actes aniran acompanyats per, que farà barra. S’agraïrà laal correu actua@larada.coop o per telèfon al número 672 49 12 23.El projecte busca: la Falguera, la Cugula, el Grup de Gèneres del Solsonès, Rebombori, l'Associació de Dones del Solsonès i l'Associació de Dones Toraneses, així com el Consell Comarcal del Solsonès i crear espais de debat i organització. És cofinançat per la Diputació de Lleida, l’Institut Català de les Dones, el Departament de Drets Socials i el Departament d’Igualtat i Feminismes.