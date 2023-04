La CUP presentarà per primera vegada una candidatura a Llobera i Oliana

El passat dissabte 22 d'abril, al castell de la Suda de Lleida, la CUP va presentat les candidatures que concorreran a les municipals del maig a Ponent. En total els cupaires presentaran15 a Ponent i 5 al Pirineu: revalidant llistes a Balaguer, Lleida, Tàrrega, Tornabous, Sant Guim de la Plana, Maldà,, Cava i a la Seu d’Urgell; però també per primera vegada essent presents a Guissona, Mollerussa, Alcarràs, Torres de Segre, Torrefeta i Florejacs, Àger, El Soleràs,, Salàs de Pallars, Arsèguel iEn el cas de Llobera,ha pogut confirmar que el cap de llista n'és elEn els propers dies, s'acabarà de definir la seva candidatura, atès que a Llobera, es voten llistes obertes., actual consellera del Consell Comarcal de la Segarra, ha posat de manifest que els anticapitalistes han explicat que la seva vol serunes propostes que en un context de desmobilització social han estat fetes com fa la CUP, fent xup-xup, lluny de bolets o paracaigudisme partidista, fruit de la implantació territorial del moviment de l’Esquerra Independentista, de l’autoorganització de la gent a cada un dels pobles i ciutats, de la ruralitat i lo urbà, i per fer front a la vella política del favor i del caciquisme.