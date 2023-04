Controlat l'incendi forestal de Lladurs

Els Bombers van donar per controlat, al Solsonès, que aquest divendres a la tarda va obligar a activar. El foc es va declarar a la zona del cap del Pla, en direcció Odèn, quan passaven uns 20 minuts de les quatre de la tarda, sembla ser, que provocat per un llamp caigut el dia abans.Cap a les set del vespre,ja estava totalment encerclada per línies d'aigua. Una hora després, els Bombers han començat a recollir les mànegues i retirar les dotacions terrestres. Tot i això, mantenen sobre el terreny, fins aquest dissabte al matí, els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).