​Presenten a Solsona el llibre: Caixes catalanes. La fusió

L'expert economista Joan Picanyol, d'arrels solsonines, presentainiciada fa més de trenta anys i indaga en els motius que hi ha darrere d'aquell procés.A Caixes catalanes. La fusió (Pagès Editors, 2022), l'economista, solsoní de naixement, explica la història de fusió entre la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Catalunya i Balears, iniciada el 1990, després d'haver-la viscut des de dins.L'autor, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor cum laude per la Universitat de Lleida, amb una dilatada experiència en el món de la banca, formador i articulista,d'estalvi que eren capdavanteres a Catalunya i Espanya.Com i per què es va produir la fusió entre la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya i Balears, les dues entitats bancàries que avui formen CaixaBank i que s’ha convertit en la principal entitat financera de la península Ibèrica. Aquesta és la resposta que l’economista Joan Picanyol Tarrés explica en el llibre “Caixes catalanes. La fusió. Una història important poc explicada” editat per Grama de Pagès Editors. La seva visió, atès que va poder viure des de dins la complexitat de l’operació, ajudarà el lector a conèixer “una història important poc explicada” que es va iniciar el mes de juliol de l’any 1990.Picanyol, que fou cap de zona de Lleida de l’entitat durant més de 30 anys i que provenia de Caixa de Barcelona, narra quins foren els veritables motius que van empènyer aquestes dues entitats a culminar les gens fàcils negociacions en una fusió real, per crear una nova entitat d’estalvis, “que ha esdevingut modèlica fins avui”.El llibre recorda l’esperit de la desapareguda Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, la més antiga de Catalunya -fundada l’any 844- i considerada “el banc dels pobres”. També fa referència a la crisi del 2008, a la desaparició de moltes entitats bancàries i dels empleats, així com la digitalització i la supressió d’oficines que ha portat a tancar-ne més de 5.000. Així doncs del 2008 al 2020 s’han tancat un 64% de les oficines de Catalunya, de més de 8.000 l’any 2008 a 2.949 l’any 2020. Picanyol assenyala l’endeutament com un dels principals problemes de l’economia en el moment actual.Miquel de SantiagoJoan Picanyol i TarrésL'economista de Solsona, resideix actualment a Alpicat i és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, diplomat en Estudis avançats (DEA) a l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat, i doctorat cum laude per la Universitat de Lleida.La seva experiència professional en el món de la banca és llarga, més de quaranta-cinc anys. Es va iniciar en el Banc de Biscaia a Barcelona, després a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, primer a Barcelona i més tard a Lleida, a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i a CaixaBank a Lleida. És membre de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya i fins ara ha sigut formador en tots els programes d’Educació Financera i Emprenedoria de Catalunya (EFEC) que ha organitzat l’Institut d’Estudis Financers (IEF) en els darrers deu anys, a més a més d’articulista i conferenciant.Avui parlem amb l'economista Joan Picanyol en primera persona a LLEIDA.COM, qui ens explica com va néixer CaixaBank i el paper que juguen les entitats bancàries en la nostra economia, un viatge on es tracta el futur de les nostres economies.