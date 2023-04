El Bisbat de Solsona ofereix dues rectories a families que hi vulguin passar unes vacances

Un any més, el bisbat de Solsona posa en marxa el projecteque ofereix a famílies nombroses (3 o més fills) la possibilitat de fer vacances en alguna rectoria prèviament condicionada.Aquesta iniciativa es va engegar el 2017, i només es va veure interromput els anys de la pandèmia. El Berguedà (Lourdes de la Nou) i el Solsonès (Cambrils) van ser els primers llocs on es posà en marxa el projecteque va tenir d'entrada, una bona acceptació, arribant a gaudir-ne, quan s'afegí una tercera rectoria, la de Vila Sana, al Pla d'Urgell. L'oferta de residències ha anat oscil·lant, i l'any passat només es va poder oferir la rectoria d'Ardèvol. Per l'estada, que és d'una setmana, les famílies paguen un preu assequible, d'acord amb la voluntat d'aquest projecte d'afavorir les famílies nombroses.Des del Bisbat de Solsona s'ha informat que el projecte per a aquest estiu 2023 disposarà de dues cases, la, del municipi de Pinós,, del municipi de la Nou de Berguedà.El perìode d'inscripció serà del 25 d'abril al 25 de maig, ambdós inclosos.Les setmanes disponibles són del dia 24 de juny al 9 de setembre. Entrada els dissabtes a les 17:00h i sortides els dissabtes a les 11h.Les famílies interessades es poden posar en contacte amb el bisbat per sol·licitar més informació al telèfon 973 48 06 19 (Maria) i a delegacions@bisbatsolsona.cat.