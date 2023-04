​El Solsonès Obert al Món presenta ‘L’Arcadi al país de les oliveres’

El Solsonès Obert al Món ha organitzat la presentació del llibre ‘L’Arcadi al país de lesoliveres’, el primer llibre per a infants dedicat a la figura i el pensament de l’economista iactivista Arcadi Oliveres. Aquest divendres 21 d’abril a les 18:30, la biblioteca Carles Moratóde Solsona acollirà l’esdeveniment dins dels seus actes de revetlla de la diada de SantJordi. La presentació comptarà amb una conversa amb els autors del llibre, Bernat Oliveres iMar Valldeoriola.Arcadi Oliveres ha estat sempre molt proper al SOM, des de l’any que va venir a Solsonaper parlar d’una globalització més justa. Dos anys després, va tornar a Solsona per parlarde banca ètica, el 2005. I el 2007 va rebre el Premi ONGC al Teatre Comarcal solsoní. Enaquestes trobades ja va desenvolupar diverses temàtiques que també apareixen al llibre.‘Arcadi al país de les oliveres’ recull els eixos del seu pensament, des del decreixement alpacifisme, explicats de manera senzilla, argumentada i aplicada, mentre segueix un dia a lavida d’Arcadi Oliveres.Pel que fa als autors, Bernat Oliveres és il·lustrador, dissenyador i desenvolupadormultimèdia, apassionat pel disseny ètic i sostenible. És fill d’Arcadi Oliveres i amb lapublicació del seu primer llibre il·lustrat vol retre homenatge a la seva figura i pensament del’Arcadi. Mar Valldeoriola és periodista i editora. Actualment, treballa com a tècnica decomunicació a Col·lectiu Ronda. Ha estat l’editora de diversos llibres de l’economista ArcadiOliveres: entre d’altres, ‘Contra la fam i la guerra’, ‘Diguem prou!’, ‘Un altre món’, ‘La forçaper canviar les coses’ o ‘Paraules d’Arcadi’. L’any passat, a més del conte il·lustrat també vapublicar juntament amb Jordi Algué ‘Papers de pau’, una antologia pacifista d'ArcadiOliveres.La llibreria solsonina còmplice amb l’acte, que oferirà els exemplars del llibre editat per BindiBooks, és la Tres punts.