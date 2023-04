​Solsona tindrà una vintena de parades al carrer per Sant Jordi

Vermut musical i sardanes

Aquest diumenge, diverses entitats solsonines i establiments s’aboquen al carrer per fer grossa la diada de Sant Jordi. A la capital del Solsonès s’hi desplegaran fins a una vintena de, en molts casos de caràcter solidari. El perímetre s’estendrà, com és habitual, entre l’avinguda del Pont i el passeig del Pare Claret.El volum de parades d’enguany iguala o, fins i tot,. Dos floristes vendran roses al passeig del Pare Claret. Als portals del Pont i del Castell i a la plaça Major també hi haurà roses de l’Amisol i el Sol del Solsonès.la llibreria Tres Punts en muntarà davant la botiga, a l’avinguda del Pont, i al passeig i Cal Verdaguer, davant l’establiment, a la plaça Major.També es podran comprar llibres, entre altres articles, a la parada del, a la plaça de la Torre de les Hores.Diversos, que se situarà al passeig del Pare Claret, des d’on també es farà un programa especial en directe i amb públic d’“Els Ulls de Clio”. Així mateix, tindran parada al passeig l’Esplai Riallera, la Fundació Vicente Ferrer, l’Associació de Dones del Solsonès, l’Escola Arrels Secundària, ADAS Solsona, els Mossos d’Esquadra i el partit de Junts per Solsona. Al carrer del Castell, la Fundació Volem Feina s’instal·larà davant l’ajuntament.La previsió del temps permet descartar la pluja diumenge, almenys durat el matí. No obstant això, es tem certa inestabilitat. Per això la regidoria deper tenir un pla B.Sant Jordi es complementarà a Solsona amb dues convocatòries més. D’una banda, undiumenge a partir de dos quarts d’una a la plaça de Sant Joan. Hi actuarà la cantautora Berta Clapés, finalista del concurs “Cover” de TV3, que presentarà el seu primer EP, Songs From My Bedroom. Finalment, la plaça Major acollirà unaa partir de les sis de la tarda amenitzada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.Amb tot, la festa dels llibres i la rosa no se cenyeix exclusivament al diumenge. Aquest divendres, les regidories de Cultura i Educació, la biblioteca i el Pla Educatiu d’Entorn organitzen, un any més, la revetlla de Sant Jordi., Moi Aznar, de la companyia Jomeloguisjomelo.com, interpretarà l’espectacle familiar de teatre còmic Quin desastre de Sant Jordi!, recomanat a partir de 3 anys.Tot seguit, a dos quarts de set,acollirà la presentació de l’àlbum il·lustrat sobre l’economista i activista Arcadi Oliveres (1945 – 2021), L’Arcadi al país de les oliveres (Bindi Books, 2022), de Bernat Oliveres i Mar Valldeoriola. En aquest cas, hi prendrà part l’ONG Solsonès Obert al Món.També aquest divendres,, a dos quarts de vuit a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, i el teatre comarcal serà l’escenari del, amb un concert de piano de Manu Guix a les nou del vespre. Les entrades es poden adquirir en línia aquí i a taquilla.