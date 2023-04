El Bachir Challali, Ester Baiget Bonany i Glòria Salas Sancliments tanquen la llista de l'Elis Colell

EL BACHIR CHALLALI · 54 anys

ESTER BAIGET BONANY · 52 anys

GLÒRIA SALAS SANCLIMENTS · 48 anys

Nascut a Nador (Marroc), va emigrar del seu país per buscar un futur millor. Solsona el va acollir fa més de 30 anys i malgrat les dificultats que això comporta va adaptar-se a una nova cultura i a un nou país. Va començar treballant al món de la construcció com a paleta.Més tard va complir un dels seus somnis i es va treure el carnet de camió, va exercir de transportista durant 5 anys recorrent les carreteres de tot l’Estat.Després de casar-se amb una solsonina va decidir canviar de nou per poder dedicar més temps a la família, per això va crear la seva pròpia empresa de construcció.En el seu vessant emprenedor va obrir un restaurant a Solsona que segueix regentat actualment. Conscient que al Marroc hi ha una manca de treball i oportunitats va decidir engegar una fàbrica de producció de carn de kebab a Nador.Pare de dos fills adolescents, se sent un solsoní estimat i està convençut que la seva experiència vital pot ajudar a desenvolupar unes polítiques socials més reals. Afirma quei que cadascuna pot aportar valors i projectes per millorar la ciutat.Nascuda a Solsona el 1970, ésdes del 1998. Actualment la seva recerca se centra en el multilingüisme i les llengües minoritzades, fent incidència en la situació del català. Ha participat en diversos projectes d’investigació a la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona i ha publicat en revistes nacionals i estrangeres.viu al nucli antic i participa a la vida cultural de la ciutat. Ha col·laborat amb l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, amb Òmnium Cultural i és membre de la Comissió per a la restauració de l’orgue de la Catedral de Solsona.Nascuda a Solsona és diplomada en Gestió i administració pública.Es considera una persona esportista, va ser monitora d’esquí al Club d’Esquí Solsona imonitora de natació a les piscines municipals de Solsona. Va ser membre de l’AgrupamentEscolta Pare Claret com a escolta i va formar part de la Coral Infantil Riallera com amonitora. És membre fundadora de la comparsa de la Geganta Boja i es considera una gran lectora.Treballa en una entitat bancària (Caixabank) des de l’any 1999.El seu pare, Romà Salas, qui va ser regidor de l’Ajuntament de Solsona del 1983 fins l’any2002 li va ensenyar a estimar Solsona. Ara ha decidit formar part de l’equip de Junts perSolsona, perquèÉs conscient de moltes de les deficiències que té Solsona, per exemple, “s’ha aplicat elporta a porta sense demanar l’opinió a la ciutadania quan hi ha alternatives més viablesque segurament haguessin estat més encertades.”