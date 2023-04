​La manca d'aigua als embassaments obliga les empreses d'activitat nàutica a aturar o reduir l'activitat

A Sant Ponç s'esperen al maig

El pantà de Sant Ponç (Solsonès) es troba al 33% de capacitat mentre que l'any passat estava al 75% Foto: Mar Martí

Reclamen compensacions

El pantà de Sant Ponç, al Solsonès, es troba al 33% de la seva capacitat Foto: Mar Martí

Siurana / Clariana de Cardener / Darnius / Àger - La poca capacitat d'aigua dels pantans a Catalunya ha obligat a algunes empreses d'oci i esports nàutics a aturar-se o a modificar la seva activitat. Als embassaments de Siurana (Priorat), Baells (Berguedà), la Llosa del Cavall (Solsonès), Sau (Osona), Sant Ponç (Bages) o Darnius (Alt Empordà) les empreses. A Àger (la Noguera), les que es dediquen a l'activitat nàutica, han traslladat la seva oferta esportiva del Congost de Mont-rebei a embassaments amb més aigua i treballen amb tan sols el 10% dels clients habituals. Alguns negocis han explicat a l'ACN que esperen poder obrir al maig, mentre que d'altres no preveuen fer cap tipus d'activitat aquesta temporada.A la Catalunya Central algunes de les empreses nàutiques que operen als pantans de la zona -la Baells, la Llosa del Cavall, Sau i Sant Ponç- no han pogut començar la temporada degut a. A la Llosa del Cavall -no arriba al 25% de la capacitat-, per exemple, la orografia del terreny que és molt escarpat fa que les empreses no puguin posar les embarcacions a l'aigua perquè és molt difícil accedir-hi.En canvi, al pantà de Sant Ponç -està al 33%- sí que. "Som uns grans afortunats per poder obrir, tot i que ens hem d'anar adaptant a la situació que ens trobem setmana rere setmana", apunta Mariona Martí, gerent de Tirantmilles.Martí és també la presidenta de la nova, que s'acaba de crear per poder fer pinya, canalitzar les demandes del sector i fer-les arribar a l'administració. Martí recorda que moltes de les empreses que no han pogut obrir per la sequera "han fet els seus pagaments i han pagat les taxes" i, per això,. "En moltes situacions de crisi s'han creat compensacions per altres sectors, creiem que nosaltres tenim un potencial prou important perquè se'ns tingui en compte", reclama Martí, que també posa en valor la feina que fan per fomentar la salut i l'esport.