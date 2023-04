L'Esplai Riallera busca padrins per al nou porxo dels campaments

És l’espai on cuinem, mengem, ens aixopluguem quan plou i on guardem bona part del material que requereix un espai cobert

Enguany l'Esplai Riallera de Solsona celebra el, municipi de Castellar de la Ribera. L'any 1973 el claretiàque havia creat la Coral Infantil Riallera feia cinc anys inaugura aquesta activitat per primera vegada en aquest terreny, ja que fins aleshores s'havien dut a terme a la Font de Sant Ferran. Aquesta activitat es converteix en l'estrella de la Riallera, i així és encara avui dia.Durant el mes de juliol el terreny s'omple de tendes, infants i joves disposats a viure plegats, aprendre i divertir-se. D’aquesta activitat, provinents del Solsonès i d’altres comarques.i s'hi convidarà a tothom qui vulgui venir. Es preveufer un dinar popular, una tarda de jocs amb els infants i les seves famílies i, per acabar,uns concerts acústics i entrepans per sopar. Tot plegat, iniciarà cap a les 12:30h delmigdia i acabarà a les 22:00h. Hi haurà tambéEns hem vist amb la necessitat de canviar el porxo que hi havia fins ara per. El porxo que tants anys ens havia acompanyat ja no complia els requisits com per a poder assegurar-ne la seva estabilitat. Tot i així, no podem prescindir d’un porxo, ja que és l’espai on cuinem, mengem, ens aixopluguem quan plou i on guardem bona part del material que requereix un espai cobert (nevera, congelador, estris de cuina, cablejat, endolls, fogons, etc.).Així doncs, per poder disposar d’un espai segur per a tothom,. Aquesta obra ens costa més de 17.000 euros i com a entitat de lleure i dinamització sociocultural sense ànim de lucre, no comptem amb el total dels diners que requereix la nova construcció.Hem creatque estem duent a terme. Podeu trobar més informació a @mecenatge_riallera, per tal de subvencionar part de la infraestructura que requerim per poder continuar oferint als infants la possibilitat de venir de Campaments. Sense aquest canvi, no podrem mantenir la nostra activitat.Animeu-vos a col·laborar i ajudeu-nos a fer possibles els campaments durant molt anysNùmero de compte:Concepte: “mecenatge + nom complet”