​S’obre la convocatòria anual d’ajuts de la regidoria de Cultura de Solsona

A partir d’avui i, associacions i col·lectius culturals i particulars de Solsona poden presentar-se a la convocatòria anual d’ajuts de la regidoria de Cultura.respecte de l’any passat.Les aportacions de Cultura recollides en les bases d’aquesta convocatòria poden ser de quatre tipus. D’una banda, hi ha les subvencions per a particulars per crear i desenvolupar projectes culturals d’autoria local i que es duguin a terme a Solsona. De l’altra, se subvencionen iniciatives culturals de periodicitat anual d’entitats, associacions o col·lectius. També es concedeixen ajuts extraordinaris a entitats o col·lectius per a activitats puntuals no previsibles en la programació ordinària. Finalment, s’hi poden acollir les festes de barri.Entre elsde les sol·licituds, es té en compte l’interès general del projecte, el seu caire innovador o singular, la recuperació d’aspectes vinculats a la cultura popular i tradicional, la contribució a la difusió i el coneixement del patrimoni cultural local, el foment de la integració, l’atenció a la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions intergeneracionals i el respecte al medi, o que afavoreixin la col·laboració entre associacions.Les bases completes, que inclouen la documentació necessària que cal presentar per tramitar els ajuts, es poden descarregar al subapartat de Cultura del web municipal . Hi ha temps per cursar les sol·licituds fins al 30 de maig. El termini per justificar l’aportació serà el 15 de desembre d’enguany.