​«Tasta Territori» torna als restaurants del Solsonès i rodalies

Aquesta primavera es torna a reactivar la campanya de ‘Tasta TM’ impulsada per la cooperativa Territori de Masies. L’objectiu ési estimular l’ús d’aquests productes a la restauració de la zona, creant sinergies entre la restauració de la zona i la producció local. S’iniciarà el dissabte 22 d’abril en motiu de Sant Jordi i conclourà el cap de setmana previ a Sant Isidre, el diumenge 14 de maig.Aquest cop no només hi participen els restaurants socis de la cooperativa sinó queLa campanya ofereix dos formats, per una banda, hi ha restaurants que incorporarande Territori de Masies ‘De tapes amb territori’, per un preu de 6,5€, les croquetes són cuinades amb productes de les sòcies i en un obrador també soci. Trobareu les tapes de croquetes al Restaurant El Miracle, al Restaurant Roquerols (Salo), i al Restaurant Ke Diví! (Calaf).D’altra banda, hi ha el format del ‘Tasta Territori als Restaurants’ que faràTrobareu productes del territori als menús i cartes de Cal Paradís (Salo), El Miracle, l’Hostal Forn de Su, l’Hostal Nou, Roquerols (Salo), al Càmping Solsonès, al Cigronet (Sant Climenç), El Monegal (Guixers), l’Hostal de Pinós i el Restaurant Folls (Calaf).Mitjançant un producte propi, la cooperativa rural voltambé en la dimensió de la restauració. En aquest sentit, les croquetes incorporen productes del Parc de les Olors de Claret (Claret de Torà), Cal Palà (Prades de La Molsosa), Molí de Bonsfills (Vallmanya de Pinós), Cal Puigpelat (Els Quadrells.La Molsosa), Biolord Pomes (abast prepirinenc i pirinenc), Molsa Toleràncies (Solsona), Antiga Casa Magí (Torà) i dPagès (Olius). Les croquetes també es poden comprar per la nova botiga online territoridemasies.cat/botiga.Tanmateix,entre les persones que consumeixen producte als restaurants socis de la cooperativa, Cal Paradís, Roquerols, El Miracle, Hostal Forn de Su i Hostal Nou.Aquesta iniciativa se suma a altres actuacions circumscrites en el projecte ‘Tasta als Restaurants’. La darrera va tenir lloc el passat agost en tres restaurants socis de la cooperativa. Tanmateix, la campanya es duu a terme en paral·lel al llançament de la Cistella del Territori , una nova acció impulsada en el marc del servei de Nevera Plena que té la voluntat d’establir sinergies amb els allotjaments turístics socis. A través de les accions descrites, Territori de Masies vol reivindicar i fomentar la venda directa i els circuits curts de comercialització tot acostant el producte local als visitants i al veïnat.