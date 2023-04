​La CUP denuncia a Antifrau la compra dels terrenys pel nou hospital

ha presentat unaperquè es revisi el procediment seguit pel Consell Comarcal del Solsonès en la. Els cupaires consideren queLa CUP considera que en l’expedient administratiu, ja que no queda clar si es vol ampliar el centre sanitari o fer-ne un de nou, com sembla que es desprèn del protocol d’intencions signat amb l’ICS.per respondre a les necessitats a les que es vol destinar (extensió, serveis propers, ubicació, accessibilitat…).només està justificada quan ho requereixen les peculiaritats del béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En aquest sentit, la CUP observa que cap d’aquestes raons estan suficientment aclarides en l’informe que s’ha presentat. A més, els cupairesen matèria d’administració local que no s’ha demanat.D’altra banda, també argumenten que, segons la, la compra s’hauria d’haver fet, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb l’aprovació dels plecs administratius i tècnics, la corresponent reserva de crèdit i seguint la tramitació administrativa corresponent fins a l’adjudicació del contracte.Finalment, la CUP posa de manifest queja que la nota simple del registre no encaixa amb el contingut del document privat subscrit amb algun dels titulars.