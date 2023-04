​La tercera edició de «La Llavor» aplega unes 80 persones a Sant Pere de Graudescales

L’ermita romànica de Sant Pere de Graudescales, a la Vall d’Ora de Navès, va acollir dissabte de la setmana passada el primer concert Foto: Kiku Solé

Aquest dissabte concert a Sant Just d’Ardèvol

L’ermita romànica de Sant Pere de Graudescales, a la Vall d’Ora de Navès, va acollir dissabte de la setmana passada el primer concert i tast de productes locals en el marc del cicle “La Llavor”, promoguda de forma conjunta perReclòs en l’entorn privilegiat que ofereix aquest espai situat a la falda dels cingles de Busa, el cantautorva desplegar Salt Mortal (2022), el primer àlbum després de tancar etapa amb el grup, acompanyat de la també cantautora. Una vegada finalitzada l’actuació, la vuitantena d’assistents van poder gaudir de la vessant gastronòmica de l’acte. Cuinat pel restaurant navesenc masiaes van oferir pèsols negres típics del municipi acompanyats de rosta de cansalada, embotits de la casa, pa del forn Aiguadora i vi i suc ecològic de productors locals. Amb aquest tast es va tancar la primera sessió d’aquest cicle.La segona sessió del cicle tindrà lloc el proper dissabte, a partir de les set de la tarda, i serà el torn dels músics solsoninsEduard Gener interpretarà, per la seva banda, Swing de comarques, un al·legat al músic comarcal autodidacte amb punts de blues, gòspel i ritmes ràpids. Cap a les nou del vespre, la cantautora Alba Marbà presentarà el seu nou treball discogràfic i el primer en solitari, Dona’m la música, amb un estil mestís amb tons de reggae, cúmbia i jazz.El component gastronòmic, en aquesta sessió, tindrà la col·laboració de la cooperativaAmb la tercera edició del Cicle llavor, coorganitzat per La Mare Cultural i el Consell Comarcal del Solsonès, se sumen esforços per fer arribar la cultura i la gastronomia de proximitat als indrets més entranyables de la comarca.