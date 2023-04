​Al CFA del Solsonès gaudim de la visita de l’escriptora Laila Karrouch

L’acte fou presentat per una alumna del centre, la Noura El Osrouti, alumna del Graduat en Educació Secundària i de Català de nivell 3 Foto: CFA

Elparticipa al programa «Autors a les aules», del Departament d’Educació i, més concretament, de la. Aquest curs se'ns ha concedit la visita i xerrada de l’autora. Així doncs, en els diferents ensenyaments hem estat llegint, redactant i aprenent molt entorn de la seva vida i la seva obra.El llibre més treballat ha estat, però hem disposat d’un ampli ventall d’obres seves que l’alumnat ha pogut agafar en préstec. Obres sol·licitades prèviament a laLa Laila Karrouch ens va visitar el dimarts 18 d’abril, a la, podent gaudir de la seva càlida companyia, amb les anècdotes, vivències i complicacions que li va suposar venir a viure a Catalunya. La Laila va explicar que ha hagut de lluitar molt, a vegades contra el vent, per arribar on és ara. Ens va deixar el missatge que «tothom hauria de poder dibuixar i escollir el seu propi camí». Vam passar un matí molt agradable, on tothom va poder intervenir.L’acte fou presentat per una alumna del centre, la, alumna del Graduat en Educació Secundària i de Català de nivell 3. També vàrem fer un sorteig de dos llibres del’autora entre el públic assistent a la xerrada.Llegir la seva novel·la és fer-se càrrec de les peripècies que va passar. És un llibre de fàcillectura i molt entenedor.Al Centre de Formació de Persones Adultes del SolsonèsLlegir, a més de ser una font de coneixement, ens aporta qualitat en l’escriptura, ens permet construir el nostre bagatge cultural i ens ofereix un món on podem alimentar les emocions i els pensaments. És a dir, una millor qualitat de vida.Llegir ens obre la ment i ens dona força.. Que per molts anys puguem tenir autors i autores que ens visitin, ens encomanin el seu saber i ganes de llegir més i més!