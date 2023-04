​El preu màxim dels menjadors escolars passa de 6,54 a 6,91 euros el curs que ve

dels centres educatius públics passa de 6,54 a 6,91 euros per alumne al dia de cara al curs que ve, segons una resolució del Departament d'Educació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Aquest és el preu màxim corresponent a un espai del migdia de dues hores i mitja i podrà incrementar-se fins a un 10% més amb relació al cost real del servei, sense excedir els 7,60 euros, per als comensals esporàdics, és a dir, aquells alumnes que es quedin a dinar menys de tres dies la setmana o menys de dos a l'ESO.En el cas que l'espai del migdia sigui de dues hores, el preu màxim serà de 6,54 euros i, per als comensals esporàdics, de 7,19.La resolució recorda que el preu de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció als alumnes durant l'espai del migdia.