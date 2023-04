Mig miler de persones omplen la polivalent amb el segon sopar comunitari del Ramadà a Solsona

L'equip de cambrers Foto: Ramon Estany

Inici de la pregària Foto: Ramon Estany

Dones musulmanes, pregant abans del sopar Foto: Ramon Estany

Trencar el dejuni en família

Un voluntari servint els plats Foto: Ramon Estany

Plats per a tots els gustos

El sopar va servir per fer coincidir a la taula alguns caps de llista de les properes municipals, aquí veiem El Mamoun (PSC), Elis Colell (Junts) i Marc Barbens (Treballem per Solsona) parlant distesament Foto: Ramon Estany

L'alcaldessa de Solsona i el regidor d'Afers Socials no es van voler perdre el sopar Foto: Ramon Estany

David Rodríguez, ex alcalde de Solsona, també hi va ser present Foto: Ramon Estany

Acabat el sopar, es va servir te i cafè Foto: Ramon Estany

Una taula de jovent Foto: Ramon Estany

, es van aplegar dissabte passat a la Sala Polivalent per participar en el segon Iftar (sopar) comunitari que organitza la comunitat islàmica a Solsona., i els posteriors anys, amb la pandèmia, es va haver de cancel·lar i restringir. Un cop tornada la normalitat, s'ha cregut oportú tornar a posar en marxa aquesta iniciativa que dona a conèixer la cultura de la comunitat musulmana entre els solsonins i solsonines., ha explicat que el menjar l'han preparat entre totes les famílies musulmanes de Solsona, i que ha consistit en tota una selecció de plats típics, tant dolços com salats, sobresortint la, un plat emblemàtic i present a moltes taules durant l’iftar. És una sopa típica àrab feta amb pollastre, tomàquet, julivert, ceba i coriandre. De vegades s’hi afegeixen cigrons, llenties, fideus i ous.Cinc llargues taules amb capacitat per a 100 persones cadascuna han omplert la Sala Polivalent, mentres als accessos de la Sala es podien trobar unes taules amb llibres sobre l'Islam i l'Alcorà i objectes decoratius propis d'aquesta cultura.Abans d'iniciar el sopar, els musulmans han realitzatdel Ramadà. A continuació, alguns joves han explicat breument els pilars de l'Islam, i concretament, que significa el Ramadà. Finalment, el president de l'Associació Islàmica, ha donat la benvinguda a tots els assistents i ha subratllat el valor d'aquest sopar comunitari, recalcant la confraternitat de catalans i musulmans, en una comunitat musulmana que se sent també catalana, parlant en català.Els musulmans d’arreu del món trenquen el dejuni del mes del Ramadà cada nit amb l’iftar, un gran sopar de celebració.Menjar, beguda, tradició, família i celebració són sinònims d’iftar. Aquest sopar trenca el dejuni diari del mes islàmic del Ramadà, un dels cinc pilars fonamentals de l’islam.Durant el Ramadà és important participar en la comunitat. L’iftar és una oportunitat per compartir la celebració amb familiars i amics i gaudir plegats d’aliments i plats típics. S’acostuma a trencar el dejuni amb dàtils, tal com es creu que ho feia el profeta Mahoma.La fruita, com les prunes, panses i dàtils, calma la gana i el cansament de seguida. Els aliments amb greixos vegetals reconstitueixen el cos, i les begudes sense sucre ni llet eliminen les toxines del dia. El cafè i el te ajuden a pair el tiberi gràcies a les virtuts diürètiques que posseeixen.Les sfiges o fatai també ocupen un lloc predominant en aquest ampli desplegament gastronòmic. Són panadons farcits de carn o verdures, amanides amb una barreja de pebre i llimona.No poden faltar els dolços, molt presents a la cuina àrab. Les creps o baghrires són unes de les postres més típiques d’aquesta època.També és típic el gataief, una massa fregida i banyada en almívar perfumada amb aigua de roses i farcida de nous, sucre, canyella o formatges. Una altra opció és el briwat, una pasta de full de forma triangular fregida i coberta amb aigua de flor de taronger, canyella, sucre i mantega, farcida d’ametlles.L’iftar sol acabar de matinada. Els creients es tornaran a llevar abans de la sortida del sol per tal de fer l’esmorzar o suhool i encarar així un nou dia de dejuni.