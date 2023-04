​L'Associació per la Promoció del Transport Públic demana la integració del Solsonès a l'ATM de Barcelona

Associació per la Promoció del Transport Públic

Elva fer pública el juliol de 2022 la voluntat de dur a terme la integració del Solsonès al règim de 7a corona de l'ATM Barcelona, tal com es va fer amb el Berguedà i el Ripollès. En el cas concret del Solsonès, però, encara no s'ha fet efectiva.L'organització mitjançant un comunicat fet públic el passat 17 d'abril assenyala que hi ha: totes les de les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i les comarques del Solsonès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.La PTP considera que "la integració tarifària és una de les mesures més potents per a fer atractiu el transport públic i, també, una de les que millor resultat dona per cada euro invertit: un sistema més senzill i entenedor té més usuaris". Per aquest motiu, insta a l'administració competent a executar les integracions anunciades, entre les quals es troba la del Solsonès.L'Associació per la Promoció del Transport Públic és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1993 que té com a finalitats la difusió dins la societat dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible en l'ordre urbanístic, econòmic, ecològic, sanitari i social, i en la seva contribució a la millora de la qualitat de vida, la seguretat viària i l'equilibri territorial.Dins d'un esquema de mobilitat sostenible global, l'organització se centra en la promoció de l'ús del transport públic i del transport de mercaderies per ferrocarril en detriment del vehicle privat i del camió respectivament, així com en la promoció de la mobilitat no motoritzada i l'ambientalització i racionalització del vehicle privat.