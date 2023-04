El SIS ofereix, aquest divendres, una xerrada sobre l’acompanyament del moviment lliure dels infants

El proper divendres 21 d’abril a dos quarts de sis de la tarda, la Llar d’infants municipal del Pi acollirà la penúltima xerrada del cicle per a famílies organitzada pel SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) del Solsonès. Aquesta vegada, la sessió pretén abordar la importància de l'acompanyament del moviment lliure en la primera infància. La sessió anirà a càrrec d’Anna Baró.



Tot i que pot semblar un concepte nou en pedagogia, el del moviment lliure és una corrent

iniciada per Emmi Pikler en la què l’adult que acompanya de manera conscient i respectuosa en el desenvolupament psicomotor del nadó.

La importància d’aquest concepte va lligada alA partir de la vivència del propi cos i del plaer que els proporciona el moviment van prenent consciència del jo i van construint la seva identitat així com aprenen a conèixer i acceptar els límits, tant els propis com els de l’entorn. No cal confondre moviment lliure amb deixar fer sense més. És a dir, queper tal que l’infant pugui buscar, de manera autònoma, recursos i estratègies per superar reptes i obstacles per afavorir i nodrir un creixement en plenitud.